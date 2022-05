El comportament del mercat hipotecari en els últims mesos apunta a un encariment de les hipoteques fixes, enfront de l’abaratiment de les variables. No obstant això, a principis d’any, el tipus fix segueix en rècords després d’aconseguir una quota del 70,4% sobre el total d’hipoteques concedides a Espanya, quan fa una dècada aquest percentatge era residual.

Davant les perspectives d’un canvi en la política monetària, les entitats financeres ja han començat a incrementar els interessos de les hipoteques a tipus fix i a fomentar les hipoteques a tipus variable. «Això pot estar accelerant algunes decisions de compra per part de les llars per a assegurar un finançament a un cost que encara es manté en nivells baixos. A mesura que els tipus d’interès s’incrementin, la demanda podria desaccelerar-se. No obstant això, davant la situació d’incertesa actual, el sector immobiliari continua sent una alternativa per a protegir-se de la inflació i una opció que aporta diversificació i estabilitat a les carteres», afirma Cristina Arias, directora del Servei d’Estudis de Tinsa.

L’escalada de l’Euríbor

Després de més de sis anys amb l’euríbor en valors negatius (concretament des de gener de 2016, quan va acabar el mes amb un 0,042%) aquest indicador ha tornat a superar el zero aquest mes d’abril de 2022 i ha pujat un 101,03% en un any: des del -0,484 registrat el mateix mes de 2021 fins al 0,005% actual, mancant la dada d’aquest divendres, que el Banc d’Espanya publicarà ja la setmana vinent. A més, en tan sols un mes s’ha incrementat 0,242 punts, després del -0,237% de febrer de 2022.

«Aquest abril hem vist, per primera vegada en sis anys, una mitjana mensual positiva de l’euríbor, la qual cosa confirma el seu canvi de tendència. Des que va començar la guerra a Ucraïna, fa ja més de 60 dies, hem vist moviments molt volàtils», analitza Simone Colombelli, director d’Hipoteques de iAhorro.

Qui tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys amb euríbor + diferencial del 0,99%, i li toqui fer la revisió anual de la mateixa aquest mes d’abril, veurà com la quantia que pagarà els pròxims dotze mesos per la seva hipoteca s’incrementa 32 euros al mes o 384 euros a l’any: pagarà 481,18 euros pels 449,18 euros anteriors.

En el cas que el préstec hipotecari sigui de 300.000 euros a 30 anys, també amb un diferencial d’euríbor + 0,99%, a partir d’aquest mes la quota mensual serà de 962,05 euros pels 898,36 que pagava l’abril de 2021. En aquest cas, l’encariment seria de 63,66 euros al mes i 763,92 euros a l’any.