Només dos de cada deu espanyols estarien disposats a incrementar en més d’un 10% el seu pressupost per comprar un habitatge sostenible. Així ho indica l’informe «La sostenibilitat en la demanda d’habitatge a Espanya», elaborat per Solvia i la plataforma Fotocasa i publicat recentment. Segons l’estudi, més del 90% dels espanyols afirmen que pagarien més per una llar sostenible, i pràcticament tots opinen que és important viure en una casa sostenible. No obstant això, la meitat reconeix que estaria disposat a desviar-se del seu pressupost en menys d’un 5%, mentre que un 33,3% afirma que podria arribar a sobrepagar un màxim del 10%.

Entre els motius que justifiquen la decisió de pagar més per un habitatge, un 70% dels compradors asseguren que ho farien perquè ho consideren una inversió que reduirà les seves factures a llarg termini. Un 43% també menciona la preocupació mediambiental, i un 32% afirma que la decisió respon a una major qualitat dels materials de l’habitatge. Per altra banda, un 8,8% dels compradors espanyols descarta una major inversió, principalment per un tema de costos. Entre la resta de motius, però, un 18,4% reconeixen que no estan interessats en el concepte de sostenibilitat. Objectius de sostenibilitat «La construcció és un dels sectors més contaminants a nivell global, sent responsable a la Unió Europea del 40% del consum energètic i del 36% de les emissions de diòxid de carboni (CO₂). Per això, des de Fotocasa, tenim clar que el sector ha d’avançar cap a un major compromís amb la sostenibilitat ambiental i que tingui en compte criteris com l’eficiència energètica», assenyala la directora d’Estudis i Portaveu de Fotocasa, María Matos. Per la seva banda, el director de «La sostenibilitat és un repte important en el sector de l’habitatge, que en Solvia creiem que també suposa una gran oportunitat per a donar resposta a un compromís essencial amb la societat del present i del futur», ha assenyalat el director de Marca i Comunicació de Solvia, Víctor González. Els autors de l’estudi destaquen que la sostenibilitat en materials constructius serà la base del futur immediat en un sector altament contaminant. decret d’energies renovables La Generalitat ha anunciat aquest mes de maig que aprovarà una modificació del decret d’acceleració del desplegament de les energies renovables per tramitar d’urgència els projectes de fins a 5 megawatts (MW), reduint els terminis a la meitat. Ho ha fet coincidint amb el balanç de la seva vigència, en el qual s’ha posat sobre la taula un augment important pel que fa als projectes de renovables que havien iniciat o superat la informació pública, que han passat dels 60 MW de potència eòlica i fotovoltaica al juny de 2021 als 1.200 MW de l’actualitat. També destaca un creixement exponencial del consum fotovoltaic, que ha duplicat el nombre total d’instal·lacions en 9 mesos. S’ha passat de tenir-ne poc més de 13.000 el juny del 2021 a 25.000 el primer trimestre del 2022, amb una potència que supera els 200 MW.