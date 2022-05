El Real Drecret-llei que va aprovar el Consell de Ministres a finals de març que limita de forma temporal l’actualització anual de la renda en contractes d’arrendament d’habitatges en increments superiors al 2% estarà vigent fins al 30 de juny. L’executiu la va aprovar el 29 de març.

Aquesta mesura es va prendre per evitar que l’Índex de Preus de Consum (IPC) es traslladés al preu del lloguer d’habitatges en el context de la guerra d’Ucraïna.

A través d’aquesta mesura, la persona arrendatària d’un contracte de lloguer d’habitatge habitual que hagi d’actualitzar la renda perquè es compleix l’anualitat de vigència del contracte podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà a aquesta actualització anual de la renda. En aquest sentit, s’establirà que, en absència de pacte, la renda del contracte no podrà actualitzar-se per sobre de la variació experimentada per l’Índex de Garantia de Competitivitat (IGC), un índex situat actualment al 2%.

D’acord amb la regulació en vigor, la quantitat de l’increment a aplicar a la renda del contracte serà l’establerta en un nou pacte entre arrendador i arrendatari. Així, en cas de no arribar a cap nou pacte, l’increment de la renda no podrà excedir en cap cas aquesta variació anual.

Acords amb grans tenidors

A més, la mesura estableix que en cas que l’arrendador sigui un gran tenidor, el pacte entre les parts no podrà ser superior al 2%. S’entén com un gran tenidor la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial. N’estan exclosos garatges i els trasters.

D’aquesta manera, en cas d’un contracte d’arrendament d’habitatge de 600 euros, l’aplicació de la nova mesura podria suposar un estalvi de més de 33 euros mensuals en el pagament del lloguer.

Aquesta mesura, que el Govern titlla d’«urgent» i «necessària», se suma a d’altres que ha dut a terme en matèria d’habitatge, com ara la nova llei estatal d’habitatge, que està en procés de tramitació i que l’executiu té previst que entri en vigor a mitjans d’aquest any.

Per últim, també s’ha aprovat un pla Estatal per l’accés a l’habitatge 2022-2025 i el Bo Lloguer Jove, que té l’objectiu de facilitar l’accés a les persones amb més dificultats.