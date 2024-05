Banco Santander acompanya els emprenedors en la transformació digital de les seves pimes

La digitalització ha arribat per quedar-se. La manera com ens relacionem, aprenem i desenvolupem qualsevol aspecte de la nostra vida quotidiana ha canviat radicalment i, actualment, no hi ha negoci que pugui sobreviure donant l'esquena a les tecnologies digitals.

Les empreses necessiten interioritzar el canvi i digitalitzar tots els seus processos si volen donar resposta a les demandes dels ciutadans, ser més competitives, més ràpides, oferir més qualitat, economitzar recursos, conèixer millor el client, obrir-se a nous mercats… en definitiva, ser més eficients i productives. De fet, segons un estudi de la consultora KPMG i la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), el 58% dels empresaris espanyols situen la transformació digital entre les seves prioritats estratègiques, a causa, precisament, que s'ha convertit en un requisit per ser competitius al mercat.

En el cas de les grans companyies, la seva grandària, capital humà i múscul financer, els ajuda a fer aquest salt digital amb relativa rapidesa i facilitat, però quan parlem de petites i mitjanes empreses de vegades no és tan fàcil i necessiten ajuda per enfortir les habilitats digitals dels seus negocis i definir el full de ruta que culmini en una transformació amb èxit. Una ajuda que moltes vegades ve donada per organitzacions públiques o entitats, com Banco Santander, que conscient d'aquesta realitat impulsa diferents iniciatives per ajudar les empreses en aquest camí de la transformació digital tan necessària.

Santander X 'digitalitza' el teu negoci

Amb aquest propòsit, Banco Santander acaba de llançar, a través de Santander X, la seva iniciativa global que dona suport als negocis per crear oportunitats, consolidar-se i créixer, un programa de formació d'alta qualitat: 'Santander X Training | Digitalitza el teu negoci’. Aquesta formació 100% en línia, l'itinerari d'aprenentatge de la qual està dissenyat per experts en la matèria d'IE University, entitat que col·labora en aquest programa, cobreix àrees clau com la presa de decisions basada en dades, ciberseguretat, màrqueting digital i comerç electrònic.

Amb ‘Santander X Training | Digitalitza el teu negoci’, que ha adquirit un caràcter global a causa de l'èxit que la seva estrena va aconseguir a Espanya, Banco Santander ofereix 3.000 places per a formació relacionada amb competències digitals, àrees de negoci i tecnologia que ajudin a enfortir les habilitats digitals dels negocis. El període d'inscripcions està obert fins al 19 de juny i es poden presentar a la convocatòria pimes de fins a 11 països (l’Argentina, el Brasil, Xile, Alemanya, Mèxic, Polònia, Portugal, Espanya, el Regne Unit, l’Uruguai i els EUA).

Aquells directius i emprenedors que participin en el curs entendran què significa la transformació digital i el seu potencial, donant-los a conèixer les palanques de canvi existents. De la mateixa manera, podran diagnosticar i identificar els reptes i les necessitats concretes de la seva pime, així com desenvolupar un itinerari propi que els permeti adaptar-se a un mercat global i al nou perfil de client. Per això, durant els quatre mesos que dura el curs -de juliol a octubre- es facilitarà l'accés a contingut d'avantguarda, així com a estudis de casos pràctics i webinars interactius. I en acabar, els participants rebran una certificació que avala la formació en estratègies digitals avançades i que els prepara per liderar el canvi en els seus respectius sectors.