Treballar des de casa a Platja d'Aro, tot un luxe amb vista al mar

El teletreball s'exerceix molt millor si a casa teva tens els equipaments i espais apropiats. Si a això li sumes una ubicació privilegiada per a la teva llar, les sensacions no faran més que millorar. Això és el que aconseguiràs si et mudes a qualsevol d'aquests pisos i apartaments en venda a Platja d'Aro .

Apartament a Platja d'Aro

Bonic apartament de 65 metres amb 2 dormitoris, un bany amb dutxa i ampli saló amb cuina americana. L'habitació principal comparteix finestral amb el menjador, convertint-se en tot un espai diàfan amb molta lluminositat i vistes espectaculars de la platja i el mar. Més informació i fotografies apartament en venda a Platja d'Aro.

Apartament a Platja d'Aro

Magnífic apartament amb vistes espectaculars, totalment exterior. Té 2 dormitoris i una terrassa de 8 metres . Inclou plaça de pàrquing. Més informació i fotografies apartament en venda a Platja d'Aro.

Apartament a Platja d'Aro

Apartament a estrenar, ja que està acabat de reformar amb materials de primera i disseny modern . Consta d' un dormitori amb bany privat , gran sala d'estar i menjador-cuina amb vistes al jardí. Grans armaris encastats fets a mida. Més informació i fotografies apartament en venda a Platja d'Aro.

Pis a Platja d'Aro, zona Port

Acollidor pis completament renovat amb un lluminós saló-menjador amb llar de foc, parquet i sortida a àmplia terrassa amb vistes clares sobre jardí i piscina comunitaris. Cuina independent, 2 habitacions dobles i un bany amb espaiosa cabina de dutxa . Més informació i fotografies pis en venda a Platja d'Aro, zona Port.

Pis a Castell-Platja d'Aro

Pis amb lluminós saló, cuina moblada completament independent i equipada amb electrodomèstics, 3 dormitoris i dos banys complets. Terrassa per gaudir de l'exterior. Més informació i fotografies a pis en venda a Platja d'Aro.

Pis prop de la platja de Sa Conca

Modern, lluminós i molt ben comunicat. Pis de 90 metres amb 3 habitacions , 2 banys, menjador, cuina i terrassa. Piscina comunitària i jardins, molt a prop de la mar i del port nàutic. Més informació i fotografies pis en venda a Platja d'Aro.