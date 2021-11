Girona és la província espanyola on els robatoris d’habitatges tenen més incidència per cada 100.000 habitants, segons les darreres dades fetes públiques. La radiografia és realment preocupat ja que les xifres són realment contundents. Les comarques gironines tenen la taxa és la més elevada de tot l’Estat i se situa en 239,58 sostraccions per aquest nombre de població. Els robatoris a l’interior dels habitatges són molt freqüents i és una qüestió que preocupa molt als ciutadans. En aquest sentit les xifres parlen per si soles: Les dades de la incidència per cada 100.000 habitants corresponen als primers nous mesos de l’any i entre els mesos de gener i setembre, la policia s’ha ocupat d’un total de 1.873 robatoris amb força la província de Girona. Un nombre que dista encara de les dades pre-pandèmiques.

Però sempre poden disposar d’un bon professional per almenys posar les coses difícils als lladres i assaltants. Ens podem posar a les mans de Rigau Serrallers on tenen diverses solucions de protecció. Per exemple tenim forrellats de seguretat que afegeixen 20 minuts de resistència al nostre actual sistema, un bombí més un escut de seguretat, un sistema de seguretat amb passadors per finestres o un pany sobreposat de tres punts. Sempre ens podem deixar assessorar per un professional en la matèria que de ben segur trobarà una solució a les nostres necessitats.

Un dels consells que també dona Jordi Rigau és no deixar una finestra o un balcó obert si som fora només per donar una sensació d’imatge que som a dins. Els lladres poden aprofitar precisament aquesta circumstància per entrar i el que realment fem és donar-los facilitats. Tampoc hem de fer difusió per les xarxes socials que marxem de vacances.

Girona es troba al capdavant de les províncies pel que fa a la taxa per cada 100.000 habitants i també, la segueixen altres cinc províncies, totes elles situades a la costa mediterrània. Moltes segones residències d’aquestes zones s’han convertit en l’objectiu dels lladres. De fet a Girona, les urbanitzacions de la Costa Brava són tradicionalment indrets on molts lladres intenten delinquir i la falta d’ocupació durant l’hivern les converteixen en l’objectiu perfecte.