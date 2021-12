L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern de MES i l’abstenció de l’oposició (ERC) el pressupost per 2022 durant el plenari d’octubre. Els 6.566.730 euros totals suposen un increment de 137.956 respecte a l’exercici anterior. L’entitat local assumirà 6.374.458 euros, mentre que els 192.272 restants corresponen a la llar d’infants el Molí Petit.

L’alcalde Ramon Roqué va destacar l’increment en les despeses de 111.000 euros, entre les quals s’hi compten l’augment en un 2% de les retribucions de personal i al volant de 70.000 euros de l’energia elèctrica. La vila vella tindrà una inversió de 150.000 euros en actuacions, encara que no es descarta fer-hi més millores en habitatges gràcies a aportacions europees. El cap de l’oposició Sergi Albrich, va afirmar que per segon any consecutiu no votarien en contra del pressupost perquè incorpora partides i inversions que havien demanat, tot i discrepar també en altres aspectes. Entre altres aspectes va assenyalar que troba a faltar una partida per arranjar parcs infantils.

El retard en la reobertura de l’Alberg va tornar a generar discrepàncies entre govern i oposició, encara que tots dos partits van lamentar que durant 2021 aquest allotjament turístic hagi estat tancat al públic. Roqué va assenyalar que és “difícil d’entendre perquè el Xanascat no l’ha obert” i ho va atribuir a un error en el redactat del conveni que la mateixa Generalitat va plantejar. A més, va recordar que avantposar l’opció del Xanascat a que ho dirigís una empresa privada, es va prendre amb la complicitat d’ERC, que preferia aquesta fórmula. Roqué va reconèixer que “m’enfada parlar-ne” i també va destacar que s’està pagant una directora de l’Alberg, però en canvi es manté tancat. En aquest cas, Albrich va afirmar que la responsabilitat de tot plegat tant és del concessionari com de qui en té la concessió, i va adjectivar el cas com a “absurditat que costa d’entendre”.