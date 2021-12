Familiars d’usuaris de la residència que la Fundació Guifré té a Ripoll, han presentat una queixa davant d’Afers Socials de la Generalitat per les condicions de visita que s’apliquen actualment. Les famílies no estan d’acord amb l’aplicació d’uns protocols de Salut que creuen que no són tan restrictius com els volen fer creure des de la direcció del centre i lamenten també la manca de comunicació que s’han trobat fins ara.

L’àvia de Xavier Esclusa, l’Agnès Santanach, té cent quatre anys, el cap clar, i camina encara que l’hagin d’acompanyar. Des de fa setmanes no la poden treure al carrer a fer una passejada ni dur-la a casa a menjar. Les visites són de mitja hora i a l’interior, una circumstància en relació amb la qual Esclusa diu que “els experts creuen que millor fer trobades a l’exterior que no en llocs habitats”. Tampoc està d’acord amb l’aplicació del protocol, ja que “des de fa un mes s’ha de tornar a la normalitat sempre que no es tracti d’una residència vermella, amb casos de covid”. Aquest cas tampoc el poden corroborar perquè “no disposem d’informació”, afirma Esclusa. Fins fa poc saben que era verda, però malgrat tot s’han prohibit igualment les sortides. En tot cas aquesta circumstància s’ha reproduït periòdicament segons els familiars.

Aquesta no és l’única queixa dels avis. Les peces de roba que no és seva que porten alguns dels residents, la manca de personal, els deutes de perruqueria que arriben per SMS a les famílies “quan el control dels diners dels avis els fan des de la residència”, que demanin que es portin calçotets per usuaris que fa anys que utilitzen bolquers, i la qualitat del menjar en són d’altres que ha explicat el mateix Esclusa. Els problemes amb la roba dels residents ja va arribar fa uns anys al mateix ple municipal després que alguns familiars ho denunciessin. A banda també afirma que hi ha dificultats per parlar amb la direcció, i que el contacte que hi mantenen sol ser per SMS. Abans d’arribar a Afers Socials els familiars ja han expressat la seva inquietud tant a membres del Patronat, com pot ser el mateix alcalde de Ripoll Jordi Munell, o al president del Consell Comarcal. Esclusa afirma que el servei territorial de Girona d’Afers Socials li han confirmat la setmana passada que no hi ha casos de covid a la residència i que es posaran el contacte amb la seva directora per fer un seguiment de la situació.

Des de 2016 la directora de la residència de la Fundació Guifré és Montserrat Gratacós. La incidència de la covid al Ripollès, que en les darreres setmanes ha sigut la comarca amb un índex més alt de Catalunya, fa que la direcció estigui “preocupada” amb la situació actual. Per això assenyala que “encara que seguim fent visites amb normalitat hem demanat prudència a l’hora de sortir a menjar a fora o portar residents a casa dels familiars”, tot i ser conscient que és complicat actuar amb equilibri. Gratacós diu que al centre s’hi fan “moltes visites de dilluns a diumenge” i nega que hagi tingut cap queixa ni petició de part de cap familiar, tot i que es mostra oberta a parlar tant amb ella com amb els treballadors socials, infermeres o psicòlegs que hi treballen. Pel que fa al menjar afirma que una cuinera es va jubilar i que també hi va haver un període de vacances d’una altra persona, i admet que “qualsevol canvi es nota molt”. L’alcalde de Ripoll i president de la Fundació Guifré, Jordi Munell, es remet a les “mesures pertinents aplicades per protocol en les residències dependents de la Generalitat de Catalunya”.

La residència de la Fundació Guifré està en el punt de mira després que alguns treballadors del centre denunciessin maltractaments a avis el 2015. Recentment, la Secció Territorial d’Olot de la Fiscalia Provincial de Girona ha admès a tràmit la denúncia interposada contra dos extreballadors del centre.