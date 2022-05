Un total de 2.058 persones han participat en la fase diocesana del Sínode 2021-2023, organitzada pel Bisbat de Girona i que celebrarà la seva clausura demà a la Catedral. Es tracta d’una convocatòria feta pel papa Francesc amb l’objectiu de consultar als cristians sobre la sinodalitat -és a dir, una major corresponsabilitat entre tots els membres de l’Església-, així com per valorar els processos que poden ajudar l’Església a viure la comunió, a realitzar la participació i a obrir-se a la missió.

Segons informa el Bisbat de Girona, més de 2.000 persones de la diòcesi de Girona han respost a la crida de Francesc en aquesta primera fase, de manera que han format part dels més de cent grups organitzats i de multitud de trobades sinodals. Les dones representen un 57% del total dels participants, mentre que els homes signifiquen el 43% restant. La mitjana d’edat se situa en els 50,5 anys. El Bisbat assenyala que «aquesta consulta sinodal ha esdevingut una bona oportunitat per facilitar que tothom qui ho volgués pogués expressar la seva veu, sigui en els grups o de forma particular».

El Sínode es va inaugurar al Vaticà els dies 9 i 10 d’octubre de 2021 sota el lema Per a una Església sinodal: comunió, participació i missió. A les diòcesis l’obertura es va fer el diumenge següent, 17 d’octubre.

En el cas de Girona, una comissió diocesana s’ha encarregat d’impulsar les trobades, fer-ne el seguiment, recopilar les aportacions i redactar-ne la síntesi final. Aquesta comissió ha estat formada per tres preveres -Joan Mª Amich, Josep Puig, Joan Soler-, dos religiosos -Abelardo Rodríguez i Clara Fernández- i tres laics -Dolors Lleal, Mapi Osés i Martí Santiago-. Segons el seu coordinador, Joan Mª Amich, en les aportacions rebudes al llarg d’aquests mesos «s’apunten reflexions i propostes sobre canvis en el llenguatge i algunes reformes que es consideren necessàries perquè la comunitat eclesial transparenti més diàfanament la bellesa de l’Evangeli».

Demà, a partir de les cinc de la tarda, es farà l’acte de clausura d’aquesta fase del sínode, que inclourà la presentació d’una síntesi de totes les aportacions que s’han fet i la celebració d’una missa. Des de la comissió remarquen la bona resposta rebuda, tenint present el nombre d’habitants de la diòcesi de Girona, i posen com a exemple comparatiu la diòcesi de Toulouse, amb una població molt superior, on hi han participat unes 2.200 persones, o la de París, on els participants declarats són 6.480.

Tal com indica el procediment, les conclusions diocesanes ja han estat enviades a la Conferència Episcopal i al Vaticà, i amb tota la informació recopilada en aquesta fase arreu del món, la Secretaria General del Sínode redactarà un primer document de treball, que es publicarà abans del proper mes de setembre. Serà aleshores quan s’iniciï una nova fase continental «per dialogar a escala continental a la llum de les particularitats culturals específiques de cada continent».