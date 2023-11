El número guanyador al sorteig extraordinari de Nadal de 2023 ja se sap quin és. I, no tan sols això... també se sap que ja està esgotat, amb la qual cosa no fa falta que el busqui. Mancant menys de mes i mig per sentir cantar els nens de Sant Ildefons, un simple joc estadístic, amb la participació de la intel·ligència artificial (ChatGPT) analitzant dades sobre aquest sorteig des dels seus començaments, el 1812, fins a 2022, va predir quin era el número més probable que toqués. I l'única administració de la província que tenia aquest número està a Elx, la número 26, «La Cordovesa». El número es va esgotar en qüestió de minuts.

Segons publica Información, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona, l'administració no disposava de molts (els números baixos agraden poc i acaben molt repartits per la geografia nacional, com era el cas) però es van esgotar en qüestió de minuts. Més d'un pensaria que és una ximpleria, però no vagi a ser que... Des de 1812 fins a 2022 s'han celebrat 210 sortejos de Nadal, amb la singularitat que el 1938, en plena Guerra Civil, va haver-hi dos, un per cada bàndol. Anècdotes com aquesta han donat més tradició si cap a aquest històric sorteig.

Freqüència

I com sap una intel·ligència artificial quin serà el número guanyador? ChatGPT va tenir en compte els números més freqüents en cada posició en aquest sorteig des de 1812, quan es va instaurar el joc, fins a 2022. I va arribar a aquestes conclusions. Per desenes de miler, el número 0 ha estat l'inici del guanyador 64 vegades. L'1, 43 vegades; el 2, 30 vegades; el 3, 22 vegades; el 4, 23 vegades; el 5, 16 vegades; el 6, set vegades; el 7, sis vegades; el 8, una vegada; i el 9, mai. En unitats de miler hi ha dos empats: els números 2 i 3, amb 29 vegades, per davant del 5, amb 25 vegades; i el 0, 9 i 6 amb 20 vegades. La que menys, el 7, només 12 vegades. En centenes, és el 6 el més habitual, amb 29 aparicions. Li segueixen el 5, amb 27 vegades; i el 0, amb 25. El 9, és el que menys, amb 13. En desenes, el més habitual, és el 9, amb 28 vegades. Li segueix el 5, amb 25 i el 7 i 8 amb 23. El que menys, el 3 amb 16. I, finalment, en unitats, és el 5, amb 31 vegades. Li segueix el 6, amb 26; mentre que el 0 i el 7 han estat la terminació en 23 vegades. El que menys, l'1, amb només 8.

Detalls que ChatGPT no va tenir en compte

Potser no va tenir en compte que fins fa molt pocs anys es va produir un dels canvis més importants de la Loteria de Nadal. Concretament el 2011, quan es van augmentar els números, que llavors només arribaven fins al 85.000 i no fins al 99.999 com en l'actualitat. És a dir, que en aquesta freda estadística ChatGPT no ha tingut en compte que els números de desenes de miler del 8 i el 9 només s'estan jugant des de fa molt pocs anys, dotze per a ser exactes. Això explica que el 9 mai hagi sortit o que el 8 ho hagi fet una sola vegada (fins a 2011 tenia la meitat de probabilitat que la resta).

Atès que hi ha un empat en la segona posició (unitats de miler) entre el 2 i el 3, això ens donaria dos números com els estadísticament més probables: el 02695 o el 03695.

El segon d'ells és el que s'ha esgotat a Elx. Ben segur que el primer, estigui on estigui, també s'esgotarà.