El novembre del 2020, el Consell de Ministres va actualitzar el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. Des d’aleshores, qualsevol animal que no sigui autòcton i que resideixi en l’àmbit domèstic a Espanya passa a ser catalogat com a «espècie invasora» i suposa una «amenaça greu per a les espècies autòctones». Això significa que, si l’animal en qüestió és abandonat o s’escapa, pot posar en perill l’ecosistema en qualsevol moment.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic és molt clar a l’hora d’explicar què s’ha de fer «si es detecta una nova espècie exòtica invasora, especialment si està inclosa al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores». Si això passa, el primer que cal fer és posar-ho «en coneixement de l’autoritat ambiental de la comunitat autònoma corresponent. També es pot notificar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Sotsdirecció General de Biodiversitat Terrestre i Marina, buzon-sgb@miteco.es)».

Llista d’animals prohibits

El mes d’agost passat, el Consell de Ministres va aprovar el projecte de la llei de benestar animal, una norma que, si entra en vigor –ara continua amb la seva tramitació parlamentària i encara ha de ser enviada a la Comissió, per al seu posterior debat de les esmenes parcials–, implicarà una sèrie de canvis lligats a les mascotes. Inclou una llista dels animals es poden tenir a casa i dels que estan prohibits.

Però, fins que aquesta llista no estigui finalitzada –una cosa que passarà, si no hi ha canvis, sis mesos després de l’aprovació de la llei–, no serà possible saber al cent per cent quins animals hi estan inclosos.

Problema per a la biodiversitat

Avui dia, no obstant, sí que sembla clar que hi ha certs animals que no es podran tenir a casa, perquè suposen «un problema per a la seguretat ciutadana, la salut pública o la biodiversitat».

Però, ¿què has de fer si ja els tens? ¿Què pots fer si ja tens una cotorra o un porc vietnamita a casa? En aquest cas, i sempre que l’animal en qüestió es trobi dins d’aquesta llista, t’hauràs de posar en contacte amb les autoritats competents de la teva comunitat autònoma i registrar aquesta mascota. D’aquesta manera rebràs una autorització que et permetrà tenir aquest animal fins que mori, tal com ja es va fer amb les espècies exòtiques invasores.