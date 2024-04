Sabies que et pots estalviar el cost del veterinari?

Els animals són molt bonics, però les despeses que hem de fer al respecte, també. Realment, per tenir una mascota hem de tenir molts diners. El seu manteniment i cures poden arribar a ser molt altes. Si els donem un bon menjar, un rentatge habitual, una cura de la seva salut, elements per dur-los al cotxe, de càmping, les joguines, etc. Si volem qualitat, l'hem de pagar. Però, que passa amb les despeses del veterinari? Aquestes són les més cares. Cada vegada que hi anem suposa una estocada. El seu metge és importantíssim, igual que el nostre per la salut. Així doncs, què hem de fer? Fa temps que s'està plantejant dur a terme una 'Seguretat Social' per a les mascotes i la idea pot estar molt bé, però, realment es farà? El que si s'ha dut a terme és un programa que ha presentat el Govern per comprometre's amb la salut de les mascotes. El vols conèixer? Te l'expliquem!

Les dades mostren que, actualment, la meitat de les llars espanyoles tenen animals domèstics entre els quals destaquen els gossos i els gats. En els darrers anys, aquesta xifra ha augmentat notablement i amb nosaltres ja viuen 10 milions de gossos i cinc milions de felins. El seu manteniment és força costós, ja que es calcula que un gos té unes despeses mensuals d'entre 100 i 500 euros. Aquest rang tan ampli és perquè, igual que les persones, ells mengen, han d'anar a la perruqueria i també es posen malaltes.

Després de l'aprovació de la nova llei de benestar animal, els propietaris de mascotes han aconseguit molts beneficis que abans no tenien i que els farà més fàcil el dia a dia. També fa uns anys es va posar en marxa un programa d'ajudes veterinàries que pocs coneixen i dels quals et pots beneficiar si compleixes uns requisits.

Què és #Mejoresamigos?

El 2016, va néixer el programa #Mejoresamigos impulsat per la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) per tal de "fer visible i protegir l'enllaç que s'estableix entre persones i animals en situació de vulnerabilitat a Espanya", segons diu la FAADA a la seva pròpia web. Al llarg dels anys, ha patit modificacions i s'han afegit nous aspectes per incloure més situacions. Ara s'encarrega de:

Oferir assistència veterinària gratuïta als animals de les persones que puguin acreditar una situació de vulnerabilitat.

als animals de les persones que puguin acreditar una Assessorar i acompanyar els Serveis Socials municipals en l a gestió dels casos de persones que conviuen amb animals.

Oferir eines i formació als professionals q ue acompanyen les persones amb animals de companyia en situació de vulnerabilitat.

ue acompanyen les persones amb animals de companyia en situació de vulnerabilitat. Acompanyament tècnic/legal i protocols en accés a recursos residencials.

El programa té per objecte cobrir totes les actuacions veterinàries que requereixi cada animal per garantir-ne la salut física i emocional. Entre les seves actuacions principals hi ha la vacunació, identificació, esterilització, desparasitació, eutanàsia justificada i incineració de les mascotes.

La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) / FAADA

Qui pot accedir al programa?

El Ministeri d'Afers Socials ho deixa molt clar: "El programa ofereix suport a la persona o família atesa que no es veu obligada a escollir entre el seu animal i una millora a la seva vida, alhora que acompanya els professionals dels serveis socials de les entitats locals i d'altres administracions, facilitant-los informació tècnica – jurídica i eines per aconseguir una gestió adequada dels casos dels usuaris que van acompanyats d'animals”.