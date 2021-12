Catalunya ha sumat aquest dissabte 17.051 nous positius, segons les dades facilitades pel Departament de Salut, que eleva el risc de rebrot a 1,424, per l'1,264 d'ahir, Nit de Nadal.

Els Centres d'Atenció Primària (CAP) van atendre ahir 41.523 visites, 403 més, amb el que es manté la pressió assistencial en el sistema bàsic de salut de Catalunya; i si comparem aquestes xifres amb l'any passat, el 24 de desembre de 2020, els CAP catalans van rebre 23.370 pacients, gairebé la meitat.

Malgrat això, aquestes xifres de visites als CAP han estat superades en altres ocasions, com les 47.992 del 12 de juliol passat, en la cinquena onada de la covid. Des de llavors, la corba de dades que ofereix Salut va registrar un descens que va començar a pujar de nou el novembre passat.

Hi ha un total de 1.344 persones ingressades per covid en els hospitals catalans (ahir eren 1.359 i fa un any 1.643), de les quals 376 estan en unitats de vigilància intensiva, una xifra que en aquest cas no sofreix variació.

13 nous positius per cada 10 contagiats

La velocitat de propagació del virus (Rt) és d'1,36 (ahir era 1,33), així que cada 10 infectats contagien de mitjana a una mica més de 13 persones.

A Catalunya hi ha 6.056.064 persones amb la pauta completa de vacunació, 4.236 més que ahir; 6.255.623 amb la primera dosi (5.446 més); 5.429.198 amb la segona (5.651 més); i 1.714.580 amb la tercera (27.784 més).

Des de l'inici de la pandèmia han mort a causa de la covid en aquesta comunitat 24.434 persones, una xifra igual que ahir ja que la transmissió de dades es va poder haver vist afectada per les festes que, a més, coincideixen amb un cap de setmana.

En l'última setmana, s'han comunicat 131 defuncions per la malaltia, una mica més de 18 al dia, una xifra similar a ahir i que suposa una mortalitat que no es registrava des de mitjan agost, però molt menor que els 294 de les mateixes dates de l'any passat.

Segons les dades publicades aquest dissabte pel Departament de Salut, s'han registrat en els últims set dies 52.636 casos positius de covid (confirmats per PCR o test d'antígens), més de 7.600 al dia, i el risc de rebrot és d'1.424 (quan es considera alt a partir de 100).

El percentatge de positius, descontrolat

La positivitat, el percentatge de PCR i antígens amb resultat positiu, és del 12,91 %, més del doble del 5 % que és el percentatge màxim que estableix l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control.

La incidència acumulada de casos confirmats per PCR o test d'antígens a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 82,96 més que ahir, mentre que la incidència acumulada a 14 dies (IA14) ha crescut 104,88.

Per comarques, les que tenen un risc de rebrot (EPG) més elevat són el Ripollès (3.772), Moianès (2.563), Ribera d'Ebre (2.247), Berguedà (2.311), i Alt Penedès (2.222).

Per municipis, el risc de rebrot (EPG) és especialment alt a Sant Cugat del Vallès (2.763) i Gavà (2.135), mentre que a Barcelona és d'1.755.