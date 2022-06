El Premi Aliança per a l’FP Dual, organitzat per les fundacions Bertelsmann i CEOE, ha arribat a la seva sisena edició. Des d’aquest any, el model educatiu es troba recolzat per una llei que pretén convertir la Formació Professional en una palanca de transformació econòmica i social per al país.

Els prestigiosos guardons, amb una gala d’entrega que es va celebrar a l’Espai Bertelsmann, prenen la temperatura del compromís que té Espanya amb el model educatiu dual, donant visibilitat a les bones pràctiques realitzades en aquest camp i reconeixent la feina dels actors involucrats. La benvinguda institucional de l’esdeveniment va anar a càrrec de Clara Bassols, directora de la Fundació Bertelsmann i de l’exministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, presidenta de la Fundació CEOE. Roberto Brasero, presentador de la previsió meteorològica a Antena 3, va ser l’encarregat de conduir la jornada.

En la seva intervenció, Clara Bassols va destacar l’important salt de qualitat de les candidatures d’aquest any: “Molts dels projectes presentats contenen elements de qualitat que augmenten clarament l’ocupabilitat dels joves, són innovadors, contribueixen a una difusió més gran de l’FP Dual i són replicables. A més, en molts casos, el projecte es desenvolupa, no per a l’entitat candidata, sinó per a tot un sector o per a un territori, i això ens sembla molt important perquè ens permet avançar molt”.

Per la seva part, Fátima Báñez va recordar la implicació que ha tingut la CEOE amb l’Aliança FP Dual i la resta de les seves entitats promotores (Fundació Bertelsmann, Fundació Princesa de Girona i la Cambra de Comerç) i va reiterar la seva voluntat de seguir sent partners estratègics d’aquests premis en el futur. L’exministra va afirmar: “En l’última dècada l’FP Dual ha registrat a Espanya un augment del 67%. Encara estem lluny d’altres països com Alemanya o Suïssa, on el nivell d’inserció d’aquest ensenyament és superior al 70%, però és merescut reconèixer l’impuls que s’està fent a l’FP Dual en aquest país per part d’agents socials, Govern, empreses i tots els grups parlamentaris que pretenen, amb aquesta nova llei, donar un nou impuls a la Formació Professional al nostre país”. Bañez va reiterar que no hi ha responsabilitat social i empresarial més gran que l’aposta pel talent, per l’ocupabilitat i per donar oportunitats de veritat a la societat espanyola, a través de l’ocupació.

GUANYADORS DE LA ‘VI EDICIÓ PREMI ALIANÇA PER A L’FP DUAL’

La ponència inspiradora de Carlos Magro va ser succeïda pel moment més esperat de la jornada, en el qual Roberto Brasero va donar pas a l’entrega de premis que, en aquesta ocasió van recaure en Fundació Mahou San Miguel (categoria Organització); CIFP Los Gladiolos (categoria Centre Educatiu); TMCOMAS Comastech (categoria PIMES); i Saint-Gobain Placo i ISOVER (categoria de Gran Empresa).

La Fundació Mahou San Miguel va rebre el guardó en la categoria Organització pel seu projecte “Creem Oportunitats en Hostaleria i Turisme”, una iniciativa que destaca per la seva replicabilitat i capacitat de mobilitzar a la cooperació, ja que hi col·laboren 230 establiments d’hostaleria de 5 comunitats autònomes. La proposta té una taxa d’inserció laboral mitjana del 85% dels aprenents. A més, un 25% dels que finalitzen la formació segueixen estudiant el programa. Virginia Luca de Tena, directora de la Fundació Mahou San Miguel, va assenyalar: “Iniciatives com la de l’Aliança estan ajudant a fer que moltes empreses i moltes entitats tinguem un objectiu comú que és que els joves rebin la millor formació i accedeixin a un mercat laboral de qualitat”.

El centre educatiu CIFP Los Gladiolos va ser reconegut pel seu “Projecte de Formació Professional Dual dels Cicles Formatius de Grau Superior d’Higiene Bucodental i Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear”. La institució docent compta amb 118 concerts amb clíniques dentals i col·labora amb diferents empreses per a la realització d’activitats, tals com formació i elaboració de tutorials o intercanvi d’experiències. Van recollir el premi Milagros Martín i Beatriz de la Riva docents i coordinadores de CIFP Los Gladiolos, que van agrair el reconeixement, ja que “enforteix la nostra convicció i anima els altres a seguir per aquest camí”

TMCOMAS Comastech va ser el guanyador en la categoria de PIME per “COMASTECH Centre Politècnic Comas: un nou centre formatiu i un motor dinamitzador del sector”. Aquesta empresa familiar d’uns cinquanta treballadors compta amb gairebé 70 anys d’experiència en el sector de l’enginyeria mecànica. D’acord amb el jurat del Premi Aliança per a l’FP Dual, el seu projecte destaca pel seu nivell d’innovació, ja que l’empresa ha creat un centre de formació professional especialitzat en el sector del metall per solucionar les necessitats existents a la seva zona d’origen. Van recollir el premi Llorenç i Georgina Comas, adjunts a la gerència. “Sempre hem pensat que la formació dual és la manera de poder donar motivació als joves d’avui dia que necessiten conèixer què està passant en la indústria”, va afirmar el directiu.

Saint-Gobain Placo i ISOVER va ser la gran empresa premiada, pel seu projecte “Aportant Professionalitat”, que destaca per la seva qualitat i replicabilitat. La iniciativa consta d’11 cicles i s’hi han format 350 estudiants de moltes comunitats autònomes. Lideren el projecte d’FP Dual en el sector de la construcció i contribueixen així al problema de la falta de professionalització d’aquesta indústria, al mateix temps que fomenten el relleu generacional. María Sol Sumillera, responsable del projecte, va exposar: “El nostre objectiu fonamental és professionalitzar el sector perquè, malgrat el seu creixement, no té prou personal: per un costat, les plantilles es van envellint i, per un altre, els sistemes cada vegada són més tecnificats”.