Kit Digital és un Programa d´ajudes del Govern d´Espanya gestionat per Red.es, entitat adscrita al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital per mitjà de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, dotat amb un pressupost de 3.067 milions d´euros i finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través dels fons NextGenerationEU, en el marc de l'agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025. El seu objectiu és impulsar la transformació digital de les petites empreses, microempreses i autònoms, i compta amb la participació de la Cambra de Comerç d'Espanya com a entitat col·laboradora.

Actualment les petites empreses i autònoms d'entre 0 i menys de 3 empleats poden sol·licitar el bo digital de 2.000 euros a través de la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es). Aquesta tercera convocatòria d’ajuts té un pressupost inicial de 500 milions d’euros que podran ser ampliables i que seran assignats per ordre d’arribada de les peticions. El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert fins al 20 d’octubre de 2023.

Amb un ampli catàleg, les empreses i els autònoms objecte d'aquesta convocatòria, poden optar a 12 categories de solucions digitals que inclouen: lloc web i presència bàsica a internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic, gestió de clients; serveis i eines d'oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures, ciberseguretat, presència avançada a Internet i marketplace.

AGILITAT I FACILITAT EN EL PROCÉS

Red.es ha dissenyat un sistema de tramitació, “zero papers”, que agilitza el procés usant eines de robotització i intel·ligència artificial perquè la pime pugui sol·licitar l'ajuda simplificant al màxim els tràmits burocràtics. El sol·licitant pot autoritzar Red.es a consultar d'ofici els requisits i obligacions requerits per obtenir la condició de beneficiari, salvaguardant la transparència i seguretat jurídica. A més, per facilitar encara més l'accés al bo digital, s'ha habilitat la figura del “representant voluntari” perquè qualsevol tercer, sigui persona física o jurídica, degudament autoritzada, pugui demanar la subvenció per compte de l'empresa.

COM SOL·LICITAR EL BO DIGITAL

El primer pas que ha de fer l'empresa o l'autònom és registrar-se a www.acelerapyme.es. A continuació, han de completar un test d'autodiagnòstic per conèixer el grau de maduresa digital de l'empresa. Després de fer-ho, podran demanar el seu bo digital a la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es). Un cop es comprova que el sol·licitant compleix els requisits, es concedeix el bo digital. El beneficiari pot consultar a www.acelerapyme.es tant el catàleg de solucions de digitalització que ofereix el programa Kit Digital com el catàleg d'agents digitalitzadors, actualment compost per prop de 9.600. S'hauran de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors per desenvolupar les solucions que millor s'adaptin a les necessitats del seu negoci, i subscriure els “acords de prestació de solucions de digitalització”.

3 CONVOCATÒRIES I 400 MILIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ A LA PIME

A hores d'ara, al voltant de 400 milions d'euros del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència ja han arribat a les pimes espanyoles a través del programa Kit Digital. La primera convocatòria, per a empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats, estarà oberta fins al 15 de març de 2023. La quantia de l’ajuda per a aquest segment és de 12.000€. La segona convocatòria, amb ajuts de 6.000 euros per a empreses entre 3 i menys de 10 empleats, estarà activa fins al 2 de setembre de 2023. Menys d'un mes després de la seva obertura, ja s'havien concedit els primers 3.000 bons a les empreses d'aquest segment. El 100% de les empreses dels segments I i II que complien els requisits ja estan rebent el bo digital. A més, el termini de resolució dels expedients és entre tres i quatre setmanes. En set mesos, Red.es ha llançat tres convocatòries del programa Kit Digital que a partir d'ara conviuran en paral·lel, i que suposa que totes les empreses de menys de 50 empleats i autònoms, que compleixin els requisits puguin sol·licitar l'ajut. Un ajut, que ja han demanat més de 170.000 pimes.