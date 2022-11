Gilead Sciences, en col·laboració amb l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), ha celebrat aquest dimarts l'entrega de les VIII i IX Becas Gilead a la Investigació Biomèdica, que ha seleccionat 43 projectes en les àrees de VIH, COVID-19, Hepatitis Virals C i Delta, Infecció Fúngica Invasora, Hemato-oncologia i Oncologia Mèdica.

Aquestes beques, que se celebren des de fa 10 anys, han aconseguit una inversió aproximada d'un milió d'euros anuals i s'han convertit en el programa d'I+D biomèdic més important que organitza una companyia farmacèutica a Espanya.

«Les Becas Gilead a la Investigació Biomèdica són el millor exemple del nostre compromís amb la innovació i amb la recerca biomèdica a Espanya. Des de fa una dècada han servit per a donar suport a iniciatives que permetin generar evidència i avançar en la millora de la salut dels pacients. Aquest programa és un autèntic referent per als investigadors espanyols i destaca per l'excel·lència i qualitat dels projectes presentats, la qual cosa ens fa sentir especialment orgullosos. A través d'aquestes beques, estem ajudant a incrementar el coneixement en àrees on encara existeixen necessitats mèdiques no cobertes, la qual cosa coincideix plenament amb la missió de la nostra companyia», ha assenyalat la vicepresidenta i directora general de Gilead España, María Río.

Per part seva, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha presidit la clausura de l'acte, ha destacat la importància d'una col·laboració publicoprivada «sense precedents» durant els pitjors moments de la pandèmia per a aconseguir la vacuna contra el coronavirus. «Ho hem superat i ho hem fet junts», ha postil·lat.

Darias ha volgut agrair a ens privats com Gilead les seves inversions en investigació biomèdica que, segons ha destacat, és un dels pilars dels avanços mèdics i tecnològics d'aquesta societat. «Amb aquests 41 investigadors premiats deixem clar el compromís d'aquesta societat, de companyies com Gilead i del Govern per a aconseguir millorar la vida de la gent», ha acotat la ministra.

La selecció dels projectes guardonats ha estat realitzada per l'Institut de Salut Carles III, que ha aportat la seva experiència i xarxa d'avaluadors internacionals, la qual cosa garanteix la independència i transparència d'aquest certamen.

«L'Institut de Salut Carles III sempre estarà secundant iniciatives bidireccionals com aquestes beques de Gilead, que impulsin la investigació biomèdica i sanitària i facin de la col·laboració publicoprivada una eina útil, com a mostra del nostre compromís amb la ciència i la generació de coneixement que permeti millorar la salut de les persones», ha comentat el director de l'ISCIII, Cristóbal Belda.

Gilead també ha rendit homenatge a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), el Consell General de Col·legis Farmacèutics (CGCF) i el Consell General d'Infermeria d'Espanya (CGE) per la seva «contribució, esforç i dedicació» durant la pandèmia, que van resultar determinants en la resposta al SARS-CoV-2.

El certamen ha comptat amb la col·laboració i suport de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC) i el seu Grup d'Estudi de la Sida (GeSIDA), de l'Associació Espanyola per a l'Estudi del Fetge (AEEH), de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH), el Grup d'Estudi de Micología Mèdica de la SEIMC (GEMICOMED) i de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).

En la VIII edició s'ha becat a un total de 22 projectes, 11 d'ells en VIH: Juan Antonio Pineda Vergara, FISEVI - Fundació Pública Andalusa per a la Gestió de la Recerca en Salut de Sevilla; Meritxell Genescà Ferrer, VHIR - Institut de Recerca Hospital Universitari Vall D'Hebron; Talia Sainz Costa, Fundació per a la Investigació Biomèdica de l'Hospital Universitari la Paz; Luis Fernando López Cortés, FISEVI - Fundació Pública Andalusa per a la Gestió de la recerca en Salut de Sevilla; Josep María Miró Meda, Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol; Eugènia Negredo Puigmal, Fundació Privada Lluita Contra la Sida; i Arkaitz Imaz Vacas, IDIBELL- Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge.

En aquesta àrea també s'ha premiat a Mª Carmen Puertas Castro, IRSI-CAIXA - Fundació Privada Institut d'investigació de la SIDA-CAIXA; Nuria Climent Vidal, Fundació Clínic per a la investigació Biomèdica; José Antonio Pérez Molina, Fundació per a la Investigació Biomèdica de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal; i María Velasco Arribas, Hospital Universitari Fundación Alcorcón.

En hepatitis virals, les beques han estat per a Marta Casado Martín, FIBAO - Fundació per a la Investigació Biosanitària d'Andalusia Oriental- Alejandro Otero; Rocío Aller de la Fuente, Fundació Institut d'Estudis de Ciències de la Salut de Castella i Lleó; María Buti Ferret, VHIR - Institut d'Investigació Hospital Universitari Vall D'Hebron; i Juan González García, Fundació SEIMC GeSIDA.

En COVID-19, per a Josep Quer Sivila, VHIR - Institut d'investigació Hospital Universitari Vall D'Hebron; M.ª Angeles Marcos Maeso, ISGLOBAL - Fundació privada Institut de Salut Global de Barcelona; Marta Massanella Lluna, IRSI-CAIXA - Fundació Privada Institut d'investigació de la SIDA-CAIXA; i Clara Barrios Barrera, FIMIM - Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques.

En limfomes d'estirp B, s'ha reconegut a Fermín Sánchez-Guijo Martín, Fundació Institut d'Estudis de Ciències de la Salut de Castella i Lleó; i María José Terol Casterá, INCLIVA - Institut d'Investigació Sanitària. I en infecció fúngica invasora ha estat Carlos Daniel Grasa Lozano, IdiPAZ - Institut d'Investigació Hospital Universitari La Paz de Madrid.

Quant a la IX edició, els becats en VIH són María José Buzón Gómez, VHIR - Institut d'Investigació Hospital Universitari Vall D'Hebron; José Ramón Blanco Ramos, Fundació SEIMC-GeSIDA; Norma Ibon Rallón Afanador, IIS-FJD, UAM- Fundació Institut d'Investigació Sanitària Fundació Jiménez Díaz; María Pernas Escario, Institut de Salut Carles III; David Dalmau Juanola, Fundació Mútua de Terrassa; Ezequiel Ruiz-Mateos Carmona, FISEVI - Fundació Pública Andalusa per a la Gestió de la Investigació en Salut de Sevilla; i César Fernández Sánchez, Institut Ramón y Cajal d'Investigació Sanitària (IRYCIS).

En hepatitis virals, Manuel Romero Gómez, FISEVI - Fundació Pública Andalusa per a la Gestió de la Investigació en Salut de Sevilla; i Francisco Rodríguez Frías, VHIR - Institut d'Investigació Hospital Universitari Vall d'Hebron.

En COVID-19, Xavier Solanich Moreno, IDIBELL - Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge; i Carlos Luis Parra Calderón, FISEVI - Fundació Pública Andalusa per a la Gestió de la investigació en Salut de Sevilla.

En limfomes d'estirp B, Mariana Bastos Oreiro, Fundació per a la Investigació Biomèdica de l'Hospital Gregorio Marañón; Teresa Caballero Velázquez, IBIS - Institut de Biomedicina de Sevilla. I en infecció fúngica invasora, Ana Fernández Cruz, Hospital Universitari Puerta de Hierro; i Pedro Puerta Alcalde, Fundació Clínic per a la investigació Biomèdica.

Finalment, les beques en Oncologia Mèdica són per a Albert Font Pous, Institut D'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol; Beatriz Castelo Fernández, IdiPAZ - Institut d'Investigació Hospital Universitari La Paz; Juan Miguel Cejalvo Andújar, INCLIVA - Institut d'Investigació Sanitària; Noelia Martínez Jañez, GEICAM - Fundació Grup Espanyol d'Investigació en Càncer de Mama; Tania Carolina Fleitas Kanonnikoff, INCLIVA - Institut d'Investigació Sanitària; i Luis Manuel Manso Sánchez, Fundació per a la Investigació Biomèdica de l'Hospital Universitari 12 d'Octubre.

22 projectes seleccionats en la VIII edició de les Beques Gilead a la Investigació Biomèdica:

VIH

-Dr. Juan Antonio Pineda Vergara

FISEVI - Fundació Pública Andalusa per a la Gestió de la Investigació en Salut de Sevilla

-Dra. Meritxell Genescà Ferrer

VHIR - Institut d'Investigació Hospital Universitari Vall D'Hebron

-Dra. Talia Sainz Costa

Fundación per a la Investigació Biomèdica de l'Hospital Universitari la Paz

-Dr. Luis Fernando López Cortés

FISEVI - Fundació Pública Andalusa per a la Gestió de la investigació en Salut de Sevilla

-Dr. Josep María Miró Meda

Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

-Dra. Eugènia Negredo Puigmal

Fundació Privada Lluita Contra la Sida

-Dr. Arkaitz Imaz Vacas

IDIBELL- Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

-Dra. Mª Carmen Puertas Castro

IRSI-CAIXA - Fundació Privada Institut d'Investigació de la SIDA-CAIXA

-Dra. Nuria Climent Vidal

Fundació Clínic per a la investigació Biomèdica

-Dr. José Antonio Pérez Molina

Fundació per a la Investigació Biomèdica de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal

-Dra. María Velasco Arribas

Hospital Universitari Fundación Alcorcón

Hepatitis virals

-Dra. Marta Casado Martín

FIBAO - Fundació per a la Investigació Biosanitària d'Andalusia Oriental- Alejandro Otero

-Dra. Rocío Aller de la Fuente

Fundació Institut d'Estudis de Ciències de la Salut de Castella i Lleó

-Dra. María Buti Ferret

VHIR - Institut d'Investigació Hospital Universitari Vall D'Hebron

-Dr. Juan González García

Fundación SEIMC_GeSIDA

COVID-19

-Dr. Josep Quer Sivila

VHIR - Institut d'investigació Hospital Universitari Vall D'Hebron

-Dra. M.ª Ángeles Marcos Maeso

ISGLOBAL - Fundació privada Institut de Salut Global de Barcelona

-Dra. Marta Massanella Lluna

IRSI-CAIXA - Fundació Privada Institut d'investigació de la SIDA-CAIXA

-Dra. Clara Barrios Barrera

FIMIM - Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Limfomes d'estirp B

-Dr. Fermín Sánchez-Guijo Martín

Fundación Institut d'Estudis de Ciències de la Salut de Castella i Lleó

-Dra. María José Terol Casterá

INCLIVA - Institut d'Investigació Sanitària

Infecció fúngica invasora

-Dr. Carlos Daniel Grasa Lozano

IdiPAZ - Institut d'Investigació Hospital Universitari La Paz de Madrid

21 projectes seleccionats en la IX edició de les Beques Gilead a la Investigació Biomèdica:

VIH

-Dra. María José Buzón Gómez

VHIR - Institut d'Investigació Hospital Universitari Vall D'Hebron

-Dr. José Ramón Blanco Ramos

Fundación SEIMC-GeSIDA

-Dra. Norma Ibon Rallón Afanador

IIS-FJD, UAM- Fundació Institut d'Investigació Sanitària Fundació Jiménez Díaz

-Dra. María Pernas Escario

Institut de Salut Carles III O.A., M.P.

-Dr. David Dalmau Juanola

Fundació Mútua de Terrassa

-Dr. Ezequiel Ruiz-Mateos Carmona

FISEVI - Fundació Pública Andalusa per a la Gestió de la Investigació en Salut de Sevilla

-Dr. César Fernández Sánchez

Instituto Ramón y Cajal d'Investigació Sanitària (IRYCIS)

Hepatitis virals

-Dr. Manuel Romero Gómez

FISEVI - Fundació Pública Andalusa per a la Gestió de la Investigació en Salut de Sevilla

-Dr. Francisco Rodríguez Frías

VHIR - Institut d'Investigació Hospital Universitari Vall d'Hebron

COVID-19

-Dr. Xavier Solanich Moreno

IDIBELL - Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

-Dr. Carlos Luis Parra Calderón

FISEVI - Fundació Pública Andalusa per a la Gestió de la investigació en Salut de Sevilla

Limfomes d'estirp B

-Dra. Mariana Bastos Oreiro

Fundació per a la Investigació Biomèdica de l'Hospital Gregorio Marañón

-Dra. Teresa Caballero Velázquez

IBIS - Institut de Biomedicina de Sevilla

Infecció fúngica invasora

-Dra. Ana Fernández Cruz

Hospital Universitari Puerta de Hierro

-Dr. Pedro Puerta Alcalde

Fundació Clínic per a la investigació Biomèdica

Oncologia mèdica

-Dr. Albert Font Pous

Institut D'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

-Dra. Beatriz Castelo Fernández

IdiPAZ - Institut d'Investigació Hospital Universitari La Paz

-Dr. Juan Miguel Cejalvo Andújar

INCLIVA - Institut d'Investigació Sanitària

-Dra. Noelia Martínez Jañez

GEICAM - Fundació Grup Espanyol d'Investigació en Càncer de Mama

-Dra. Tania Carolina Fleitas Kanonnikoff

INCLIVA - Institut d'Investigació Sanitària

-Dr. Luis Manuel Manso Sánchez

Fundació per a la Investigació Biomèdica de l'Hospital Universitari 12 d'Octubre