És el torn d’Iryo, el primer operador privat espanyol d’alta velocitat participat pels socis d’Air Nostrum, Globalvia i Trenitalia. Un nou concepte de trens que opera des del 25 de novembre entre Madrid, Saragossa i Barcelona i que té el seu punt fort en la flexibilitat i en la personalització. I és que a Iryo tot és possible.

Començant per les quatre classes de confort –Infinita, Singular Only You, Singular i Inicial–, de les quals tres estan orientades al viatger de negoci i que estan pensades per satisfer les diferents necessitats de cadascun dels seus viatgers.

La classe Infinita, caracteritzada pels serveis més ‘premium’, se situa com la primera opció per al business travel, junt amb la denominada Singular Only You, que té espais de treball en grup o individual; totes dues inclouen seients molt confortables de pell i l’espai més ampli entre seients del mercat.

La tercera classe dissenyada per al viatger de negocis i que busca la millor relació qualitat-preu és la zona Singular, on les organitzacions poden mantenir les seves despeses sota control sense sacrificar la flexibilitat dels seus empleats ni els beneficis afegits com a viatgers Singular Empreses, el programa d’Iryo creat per al sector empresarial.

L’oferta de classes es complementa amb Inicial, l’opció més econòmica sense renunciar al millor servei i confort, ja que totes les zones del tren d’Iryo tenen recolzabraços individuals equipats amb endolls USB i estàndards, així com accés a wifi gratuït amb possibilitat de connexió 5G.

Menjar bé a bord

¿Qui va dir que menjar al tren no era una bona idea? Iryo arriba per ser l’excepció amb la seva marca pròpia de gastronomia local a bord: Haizea. Els clients que hagin triat durant el procés de la compra del bitllet la tarifa Infinita Bistró podran disfrutar d’un curós i excel·lent servei a la plaça (al seient) ple de detalls, amb una increïble selecció culinària en què el client podrà elegir entre més de tres menús i degustar una varietat de vins de D. O.

Si el viatger prefereix desplaçar-se a la zona bar, l’espai ofereix una gran varietat de tapes i productes locals elaborats amb productes de primera qualitat. I, per als que que prefereixin mantenir-se a la butaca i disfrutar del viatge, a les zones Singular Only You, Singular i Inicial podran sol·licitar l’exclusiu menú de mercat ofert per l’operador durant el procés de compra del bitllet des del web, així com disposar de servei de bar mòbil.

‘No’ a les restriccions

S’ha acabat arribar abans a l’estació i no poder canviar el bitllet per arribar abans a casa pel tipus de tarifa que el viatger ha elegit durant el procés de compra. Iryo és l’únic operador ferroviari i de mobilitat que oferirà als seus viatgers bitllets flexibles sense tarifes restrictives en les quals els clients perdin els diners. En aquest sentit, tots són flexibles a tot tipus de canvis i, a més, ofereixen l’opció d’ampliar aquesta flexibilitat a través de la modalitat Oberta. Aquesta converteix el tren en un servei de pont d’alta velocitat amb canvis en les tres tarifes superiors sense cap tipus de cost, inclosa la pèrdua del tren, que es canvia per un viatge nou.

A més, Iryo ja ha posat a la venda els bitllets per al 2023 des d’un preu de 18 euros amb la finalitat precisament de permetre als viatgers planificar-se amb temps.

Una aposta per la sostenibilitat

Vint trens, els Frecciarossa, els més sostenibles, silenciosos i ràpids d’Europa componen la flota inicial d’Iryo. Un model que aconsegueix contenir les emissions de CO2 per passatger-quilòmetre en 28 grams, cosa que suposa un estalvi d’un 80% de diòxid de carboni per persona i trajecte. Trens elèctrics d’última generació fabricats amb un 95% de materials reciclables i propulsats per energia 100% renovable i que són interoperables en diferents mercats del continent. Una inversió que converteix Iryo en la marca més moderna i innovadora d’Europa.

A Iryo, a més, volen fer un pas més enllà i involucrar el client en aquest esperit sostenible. ¿Com? Oferint la possibilitat de compensar l’empremta de carboni de la seva estada del viatge amb dues alternatives, de 24 i 48 hores. Així, tots els seus bitllets tindran l’opció d’afegir el denominat ‘complement verd’, amb què l’operador crearà un ‘bosc intel·ligent’ de la mà de l’empresa Retree amb l’objectiu de sensibilitzar en la lluita per la crisi climàtica i que tindrà un impacte positiu en l’absorció de CO2, la creació d’ocupació rural i el fre de la desforestació. També de la mà de Retree, Iryo atorgarà a empreses certificats verds que detallin el CO2 estalviat i compensat al contractar els productes.

Aliances que sumen

La mobilitat integrada és un altre dels punts forts d’Iryo. Englobada sota el seu sistema de mobilitat integral (SIM) i en la qual el tren és al centre de la cadena de valor, promovent la col·laboració entre empreses per al transport de passatgers per diferents mitjans i unint la llarga, la mitjana, la curta i la micro mobilitat. ¿Això què significa? Gràcies a les seves aliances amb tercers, el client d’Iryo fa molt més que un viatge amb tren. I és que la companyia ja ha anunciat els seus primers acords importants amb altres grans grups del sector turístic i del transport per oferir bitllets i experiències de viatge combinades. Per exemple, a les ciutats on Iryo opera, oferirà de manera gratuïta accés als trens de Rodalies amb la compra dels seus bitllets.

També ha anunciat el primer acord de codi compartit amb Air Europa, pel qual oferirà combinacions de tren i avió. L’aerolínia comercialitzarà els serveis de la companyia ferroviària en els seus sistemes de venda, i així oferirà als seus clients opcions de viatge sostenibles i eficients. Un acord que pretenen que sigui el primer de molts amb diferents marques. A la part de micromobilitat ofereixen serveis de taxi i altres mitjans de transport públic a les principals ciutats espanyoles a través de la plataforma Iryo by Imbric.

L’objectiu final és convertir-se en l’operador preferent de mobilitat a/des de la península Ibèrica. Per a això, ha anunciat dos importants acords globals: el primer amb Amadeus perquè el seu producte es distribueixi mundialment i el segon, amb IATA, organització en què Iryo s’ha integrat com a membre de ple dret i codi i6.

Agències, assistents i cases iryo

Pel seu caràcter estratègic en el desenvolupament del sector turístic, la companyia és perfectament conscient del paper protagonista que tenen les agències en la mobilitat. Les considera un soci estratègic i els ha creat un canal específic de viatges (www.agencias.iryo.eu), des del qual fins i tot poden vendre contractes d’empreses i amb vendes comissionades.

I és que l’atenció omnicanal de la marca és 360º, professionals propis de l’operador que han sigut formats internament per oferir al client assistència 360º en estació, a les ‘cases Iryo’ i a bord del tren. Els assistents comptaran amb una tauleta personal i una ‘app’ específica de l’assistent com a eina de suport i execució comercial i operativa en què consultar tota la informació del passatger i el seu viatge, com el procés d’embarcament, el número de reserva i fidelització, el seatingmap, la gestió de canvi de seients, etc.

Una nova manera de viatjar que arriba amb el propòsit ferm de convertir-se no només en l’opció del viatger, sinó en la superelecció.

Unes setmanes després de la seva estrena el 25 de novembre, la companyia començarà a ampliar la seva xarxa de destinacions. El 16 de desembre, Iryo arribarà a València i Conca, i el 31 de març del 2023 s’inaugurarà la connexió amb quatre ciutats d’Andalusia: Sevilla, Màlaga, Antequera i Còrdova. El 2 de juny, Alacant i Albacete seran les últimes ciutats a incorporar-se a la seva xarxa.