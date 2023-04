La cuina és tradició, però també creativitat, evolució i atreviment per introduir nous ingredients i noves formes de preparació que sorprenguin el paladar. Crear receptes innovadores que donin un pas més de rosca a la cuina i en les sobretaules del dia a dia és tan fàcil com introduir el factor sorpresa: les aigües Vichy Catalan com a ingredient per bullir pasta, verdures i llegums o afegides als arrebossats, masses, tempures i fins i tot en cafès i còctels... ¿El resultat? Textures i sabors inesperats i amb un plus d’intensitat.

En el món de les aigües de taula, les de Vichy Catalan destaquen per sobre de les altres pel seu sabor únic, per la finor de les seves bombolles d’origen natural i per les seves propietats beneficioses per a la salut. Però un altre dels punts forts de la gamma d’aigües de la marca és la seva versatilitat. La seva característica mineralització i les seves propietats naturals juguen un paper important a la cuina, on la seva utilització proporciona una gran riquesa de matisos i de sabors en el resultat final dels plats.

De la cuina a la taula

L’espai Vichy Catalan Gastronomic Experience té per objectiu ajudar els «cuiners aficionats» a treure tot el partit a les qualitats organolèptiques de la seva gamma d’aigües. Es tracta d’un espai virtual on se citen els millors professionals de tots els àmbits gastronòmics. Cuiners com Rafuel (referent cuiner a les xarxes socials amb més de 700k seguidors), OllieDabbous (xef del restaurant Hide amb estrella Michelin a Londres), Ramon Simarro (xef de Madrina Tapas, al Canadà), entre d’altres, mostraran pas a pas com incorporen Vichy Catalan en les seves elaboracions. Destaca també David Heras, xef del restaurant Delicious ubicat al Balneari Vichy Catalan, que és una peça clau del projecte, ja que és l’especialista de la cuina amb Vichy Catalan.

Les aigües Vichy Catalan atorguen als plats una gran riquesa de matisos i sabors

Aquests mestres de la cuina comparteixen les receptes més enginyoses, amb el denominador comú de la cuina sana i la creativitat. De la seva mà, el consumidor podrà ampliar el seu repertori culinari amb idees amb diferents nivells de dificultat, experimentar noves maneres de cuinar i descobrir els diferents usos que té Vichy Catalan. El resultat són plats tan suggerents com aquests: croquetes negres de calamar, bombolles de formatge amb Vichy Catalan, amanida de romesco d’avellana amb escarola i bacallà o el salmorejo de cirerols i cireres amb formatge blau que proposa Patri Doga: una recepta diferent que fusiona la recepta tradicional amb un toc modern que farà degustar un salmorejo com mai abans.

Les bombolles naturals de tota la gamma d’aigües de Vichy Catalan funcionen amb innumerables plats (¡la imaginació no té límits!) però també són ideals per a la sobretaula, soles o en creatives combinacions com Vichy Catalan amb borratja i api del xef Ollie Dabbous, o el Vichy Espresso Soda de Farzam Fallah, mestre reboster i expert en el món de la cocteleria: «M’encanta barrejar ciència i art en les meves creacions», afirma Fallah. I la gamma d’aigües Vichy Catalan és un ingredient per donar ales a la creativitat.

Aquestes i moltes altres receptes creatives amb Vichy Catalan escanejant disponibles aqui.