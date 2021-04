Electrificació PREMIUM

digital. ?El quadre de comandaments equipa una pantalla d'11,6 polzades. Les versions més altes equipen l'Audi virtual cockpit Plus . ?audi

Després de presentar al febrer l'e-tron GT, una berlina elèctrica d'altes prestacions, Audi torna a la càrrega en el segment crossover amb el nou Q4 e-tron i la seva variant cupè, el Q4 e-tron Sportback.

Construït sobre la plataforma MEB del Grup Volkswagen, l'Audi Q4 e-tron - i també l'Sportback- mesura 4,59 metres de longitud, instal·lant-se de ple en el segment dels tot camins compactes o C-SUV.

Manté la tradicional forma de la graella d'Audi, però destaca per oferir una nova signatura lumínica que dibuixen dos grups òptics fins i curts amb tecnologia Matrix led que sobresurten a banda i banda de la graella. En la part posterior manté la coneguda unió dels pilots a través d'una franja il·luminada que creua la porta de maleter. El Q4 e-tron estarà disponible amb quatre acabats: el bàsic, l'Advanced, l'S line i el Black Line. Per la seva banda, les llantes variaran entre les 19 i les 21 polzades en un catàleg amb nous dissenys aerodinàmics.

L'habitabilitat serà un dels seus punts forts, ja que l'absència d'elements propis de la combustió (com ara el túnel central per a la transmissió) permeten al Q4 e-tron oferir un molt bon espai posterior. La posició de la bateria, a la part inferior de l'habitacle, allibera espai per als seients i el maleter, que ofereix entre 520 i 1.490 litres en la versió estàndard i entre 535 litres i 1.460 litres en el cas de l'Sportback.

El conductor trobarà una proposta tecnològica avançada, gràcies a la pantalla central d'11,6 polzades per gestionar el sistema d'infoentreteniment MMI. Entre les funcions que s'afegiran a les versions més elevades estaran el Head-Up Display amb realitat avançada o el quadre d'instruments digital Audi virtual cockpit Plus.

Tres propOSTEs Q4 e-tron

El Q4 e-tron i el Q4 e-tron Sportback arribaran al mercat amb tres versions anomenades 35 e-tron, 40 e-tron i 50 e-tron, cadascuna d'elles més potent que l'anterior. Mentre que la primera muntarà una bateria de 52 kWh de capacitat, la segona arribarà als 77 kWh, de manera que la seva autonomia pot arribar als 520 quilòmetres. La seva potència oscil·larà entre els 170 CV del 35 e-tron i els 299 CV del 50 e-tron, passant pels 204 del 40 e-tron, la variant que més autonomia ofereix. La versió més potent podrà accelerar de 0 a 100 km/h en 6,2 segons i aconseguir una velocitat màxima de 180 km/h.

La bateria pot recarregar-se en un ampli ventalls de carregadors, passant des de la presa convencional fins al carregador ràpid, en el qual pot recuperar més de 130 km d'autonomia en només 10 minuts.

La seva arribada a el mercat espanyol està previst per l'estiu d'aquest mateix any a un preu que arrencarà en 44.460 euros, de manera que es podrà beneficiar dels ajuts del pla Moves III. La versió Sportback tindrà un preu de partida de 46.460 euros.