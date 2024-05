Saps els riscos que pot suposar portar les rodes del cotxe desinflades?

Tenir cotxe suposa un manteniment constant, tant per dins com per fora. Tenir-lo net i comprovar que totes les seves parts estan en correcte funcionament és essencial. Per això, avui ens centrarem en les rodes del nostre vehicle. De segur que quasi mai les mires, però saps que és molt important fer-ho tant per l'estalvi com per la teva seguretat viària? Unes rodes desinflades podrien suposar un risc per a la teva vida i la d'altres conductors. Així doncs, t'expliquem les complicacions de no revisar regularment la pressió de les rodes del teu vehicle.

Un estudi de l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units revela que la manca de pressió als pneumàtics pot augmentar el consum de combustible fins a un 10%.

Això es deu principalment al fet que, quan el pneumàtic està baix de pressió, s'amplia la superfície de contacte, la qual cosa augmenta la resistència al rodatge. Això obliga el motor a treballar més per mantenir la velocitat desitjada, disparant-se el consum de combustible. Però compte, portar el pneumàtic molt inflat no redueix el consum, i a més eleva la probabilitat de rebentada. Per això, el pneumàtic ha de portar sempre la pressió recomanada pel fabricant del vehicle.

Portar les rodes desinflades provoca un desgast irregular de la banda de rodament, la qual cosa significa que hauràs de reemplaçar els teus pneumàtics amb més freqüència, cosa que suposa una despesa addicional.

Comprovar la pressió de les rodes et pot salvar la vida / user18526052

Més risc de patir un accident

Però l'impacte negatiu va més enllà de la despesa extra al combustible. La seguretat a la carretera es veu compromesa. Amb pneumàtics desinflats, la distància de frenada augmenta considerablement. En situacions d'emergència, aquesta fracció de segon addicional pot marcar la diferència entre un accident i una situació controlada.

A més, el confort de conducció es veu seriosament afectat. Les rodes desinflades augmenten les vibracions i els sorolls dins de l'habitacle, fent que el viatge sigui menys plaent. Això pot ser especialment molest en viatges llargs, on el confort és fonamental per mantenir la concentració.

La solució a tots aquests problemes és simple: mantingues els teus pneumàtics a la pressió adequada. Assegureu-vos de revisar la pressió dels pneumàtics almenys una vegada al mes, i especialment abans de viatges llargs. Utilitza un mesurador de pressió de confiança per assegurar-te que estiguin inflats als nivells recomanats pel fabricant del vehicle. Aquests es poden trobar al manual del propietari o en una etiqueta a la porta del conductor.

A més, no oblidis comprovar la pressió dels teus pneumàtics quan estan freds, ja que la pressió augmenta quan estan calents degut a la calor generada durant la conducció.

Tenir cura de la pressió dels pneumàtics pot semblar una tasca trivial, però els riscos de no fer-ho són massa grans per ignorar-los. Des d'un augment en el consum de combustible fins a una disminució en la seguretat a la carretera i un desgast més gran dels pneumàtics. Pren el control de la teva seguretat i economia mantenint els teus pneumàtics inflats correctament en tot moment. La teva butxaca i la teva vida t'ho agrairan.