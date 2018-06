El Brasil vol creure en la màgia i el futbol de Neymar i Coutinho

La selecció del Brasil emprèn aquest diumenge al Rostov Arena un nou assalt a la Copa del Món després de la traumàtica experiència de 2014, i ho fa davant una Suïssa que arriba crescuda de la seva preparació mundialista i disposada a garantir-se el pas a vuitens. Comandats per Neymar, la selecció dirigida per Tite compta amb equilibri al mig camp amb homes físics com Casemiro i Paulinho, qualitat en atac amb Coutinho i Gabriel Jesus i seguretat i experiència en defensa amb Miranda i Thiago Silva, entre d'altres. El seleccionadorostarà per tots ells en un onze en què Allisson estarà sota pals. Mentre, Suïssa espera donar la sorpresa com va succeir fa vuit anys a Sud-àfrica, quan va tombar en la seva estrena a una Espanya que fet i fet es proclamaria campiona del món. Precisament, fa menys de 15 dies va empatar amb Espanya (1-1), just abans de guanyar sense problema al Japó (2-0). Els de Vladimir Petkovic van haver de patir per garantir-se el bitllet per a Rússia, segellat en la repesca davant Irlanda del Nord. Tot i això, amb prou feines han perdut un partit des de principis de 2016, i es van quedar fora de l'Eurocopa.

El davanter de l'Stoke City Xherdan Shaqiri, el del Hoffenheim Steven Zuber portaran el perill a l'àrea sud americana.