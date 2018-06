França i Dinamarca s'acontenten amb l'empat i avancen als vuitens

França i Dinamarca han signat el primer empat a zero del Mundial de Rússia. Els dos equips els interessava sumar un punt, ja que d'aquesta manera passaven de ronda sense importar el resultat del Perú-Austràlia. Amb l'empat sense gols, França es classifica com a primera de grup C amb set punts i Dinamarca com a segona amb cinc.

El partit entre francesos i danesos ha tingut poca història. El migcampisme s'ha imposat i les ocasions de gol han brillat per la seva absència. Com que els dos estaven contents, no s'ha arriscat gens ni mica i s'ha olorat el «biscotto».

En l'altre partit del grup, disputat a la mateixa hora, el Perú ha fet història guanyant per 2-0 a la selecció d'Austràlia. Carrillo a la primera meitat i el capità Guerrero a la segona han estat els autors dels gols. La selecció sud-americana marxa amb un somriure del Mundial, on ha fet un bon joc que no s'ha correspos amb els resultats.