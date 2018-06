L'Argentina es classifica amb una victòria heroica contra Nigèria

Patint i al darrer sospir. Així es va classificar la selecció argentina per als vuitens de final del Mundial de Rússia, on es veurà les cares contra la França de Griezmann i companyia. L' albiceleste es va imposar a Nigèria gràcies als gols de Messi i Rojo, aprofitant l'ensopegada d'Islàndia a mans de Croàcia. Una combinació que la manté amb vida i que li dona l'accés a la següent ronda com a segona de grup.

Liderada per Éver Banega al mig del camp i amb un Leo Messi pletòric, l'Argentina va dominar el primer acte. Tenia el públic a favor i també se li va posar de cares el resultat ben aviat, quan al quart d'hora de joc tots dos jugadors es van trobar. Banega va filtrar una excel·lent passada a l'espai per al barcelonista, que va baixar la pilota amb una classe magistral i la va engaltar al pal llarg del porter. Gol i la classificació que s'acostava. Messi va tenir el segon en un llançament de falta que va estavellar-se al pal. Abans, Higuaín també havia fregat el gol.

Tot semblava estar de cares però la pel·lícula se li va complicar a l'Argentina quan Mascherano, al minut 49, va cometre penal. Moses no fallava des dels onze metres. L'empat deixava fora als de Sampaoli, que van baixar les revolucions. Messi va desaparèixer i ho va acusar el seu equip, durant uns quants minuts tocat. L'entrada de Pavón, Meza i Agüero va notar-se a mesura que va anar passant el temps i no va ser fins al minut 86 quan Rojo, defensa del Manchester United, engaltava una precisa centrada de Mercado per fer el definitiu 1-2. Un gol salvador que manté amb vida l'Argentina. Ara espera França als vuitens de final.