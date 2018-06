Duel de titans amb els quarts com a únic objectiu

França i Argentina, les vigents subcampiones d'Europa i d'Amèrica del Sud, obren aquesta tarda a Kazan els vuitens de final del Mundial de Rússia i ho faran en un partit d'autèntic vertigen. Un duel de titans que els reforçarà en cas de guanyar, i que alhora els pot enviar directament al precipici en cas de derrota. Perquè del Kazan Arena, una d'aquestes dues seleccions haurà de fer les maletes sense haver complert les expectatives; l'altra, revitalitzada i amb un munt de confiança per afrontar els quarts i el que resta de torneig.

El conjunt bleu es presenta al duel com a líder invicte del seu grup i amb l'etiqueta de favorit, encara que el seu joc ha estat bastant criticat; l' albiceleste, en canvi, després de classificar-se de manera agònica guanyant in extremis Nigèria i salvant els mobles quan ho tenia tot de cara per marxar cap a casa.

Esquivar un adeu prematur va permetre a l'Argentina mudar les seves emocions. El 2-1 de l'altre dia va aparcar l'ànim catastrofista que l'havia acompanyat després d'empatar amb Islàndia i de perdre clarament contra Croàcia. Ressuscitat, el grup que lidera Leo Messi ha decidit reiniciar el seu recorregut camí cap al títol i ara afronta amb il·lusions renovades els quarts de final. El tècnic, Jorge Sampaoli, podria repetir onze.

França viu un Mundial amb molta més tranquil·litat, en un ambient sense cap ensurt, cosa que s'està traduint al camp amb un joc resultadista i més aviat avorrit. Li ha funcionat fins ara, això sí, ja que ha tancat la fase de grups sense haver perdut ni un sol partit. Sense ganes de fer invents, sembla que Didier Deschamps aquest cop no apostarà pel trident format per Mbpappé, Griezmann i Dembélé en atac. La fiabilitat és el primer i, tot i que sobre el paper parteixen amb un cert avantatge, ningú del combinat gal es fia d'Argentina. I menys, de Messi.