Stuani celebra que l'Uruguai passa a quarts des de la gespa

La selecció de l´Uruguai va classificar-se ahir per als quarts de final del Mundial, on l´espera França, amb el davanter del Girona Cristhian Stuani sobre la gespa. El golejador, inèdit fins ara en el torneig, va disputar el darrer quart d´hora després de rellevar d´urgència el lesionat Cavani, per un problema muscular. El davanter del PSG havia sigut el gran protagonista del partit fent els dos gols que van donar el bitllet per a la següent ronda al seu equip. Stuani va tenir poca participació en el temps que va estar al camp però va celebrar amb eufòria la classificació i, en funció de l´abast de la lesió de Cavani, podria guanyar protagonisme en el proper partit contra França. L´uruguaià, que havia debutat en un Campionat del Món fa quatre anys al Brasil, és el segon jugador del Girona que juga un Mundial després que Mojica, també a Rússia aquest 2018, hagués disputat els tres partits de la fase de grups amb Colòmbia. En l´anterior cita mundialista, els uruguaians van quedar eliminats en vuitens pel Brasil, l´amfitrió.

Unes hores després que França hagués eliminat l´Argentina de Messi, qui s´acomiadava prematurament del Mundial era Cristiano Ronaldo. L´Uruguai es va avançar aviat, als 7 minuts, quan Suárez va servir una passada resolta per Cavani per avançar la seva selecció. A la segona part, Pepe va donar una mica d´esperança a Portugal amb un magífic cop de cap obrint una darrera mitja hora de partit apassionant. La balança la va tornar a desequilibrar Cavani, a passada de Bentacur, amb una plàstica rematada amb efecte que va superar Rui Patricio. A Ronaldo, desaparegut, només se´l va veure quan el davanter del PSG es va lesionar i, en un gest esportiu, el va ajudar a arribar a la banda quan el va veure coixejant.

L´Uruguai va saber aguantar els atacs de Portugal en els darrers minuts i van celebrar la classificació per a quarts de final. Stuani pot tenir l´ocasió de revaloritzar-se en el millor aparador del món. Ni Messi ni Cristiano poden dir el mateix.