L'amfitriona posa a prova el favoritisme de Croàcia

Les seleccions de Croàcia i Rússia tancaran avui dissabte els quarts de final del Mundial. A partir de les 20.00 hores, tots dos es veuran les cares en un enfrontament en què els balcànics parteixen com a favorits i amb ganes de tornar a unes semifinals després de dues dècades. Tanmateix, l'amfitriona, que ja ha complert arribant fins aquí, jugarà sense cap mena de pressió a Sotxi i això li pot donar un cop de mà. Tant un com l'altre equip es presenten a la cita després de despatxar els vuitens de final des del punt de penal. Si Croàcia va haver d'esperar fins al darrer sospir per confirmar el seu favoritisme davant Dinamarca, Rússia va protagonitzar una de les grans sorpreses marcant tots els seus llançaments contra Espanya després d'un gran exercici de resistència davant un rival teòricament superior.

Txertxesov té a tot el seu equip disponible excepte al veterà lateral esquerre Yuri Zhirkov, una baixa important tenint en compte la seva experiència. Pel que fa a Croàcia, el conjunt balcànic té a tots els efectius disponibles i amb el Modric i Rakitic, les seves dues grans estrelles, en plena forma. Sense oblidar el porter Subasic, l'heroi contra Dinamarca.