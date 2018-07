Anglaterra somia tornar a lluitar pel títol mundial més de mig segle després del que va guanyar

Les seleccions de Croàcia i Anglaterra disputen aquest vespre la segona semifinal del Mundial a l'Estadi Luzhniki de Moscou, on els balcànics intentaran tirar de talent per ficar-se en la primera final de la seva història davant un rival molt poderós a pilota aturada i que afronta el seu partit més important en tres dècades.

Balcànics i britànics havien estat molt de temps esperant una ocasió així. Els primers des França'98, quan l'amfitriona (2-1) li va tancar el pas a la final a Suker, Boban o Jarni, i els segons des Itàlia'90, on Alemanya va ser el seu botxí a la tanda de penals amb els errors de Pearce i Waddle.

Amb els acords de la cançó Football' s coming home ( El futbol torna a casa) com a banda sonora oficiosa, a Anglaterra, el país on es va crear el futbol i fins elevar-lo a la categoria de religió, la il·lusió s'ha disparat de la mà de Gareth Southgate i el seu jove grup de jugadors. Aferrats a les senyes històriques del futbol a les Illes, els Pross basen la seva producció ofensiva a la pilota parada, on han cuinat vuit dels onze gols anotats en aquest Mundial, i la seva seguretat defensiva en el poder físic i en Jordan Pickford, el porter que ha liquidat la històrica maledicció de la porteria anglesa.

El capità i màxim anotador del torneig Harry Kane (6 gols) és la guinda d'un equip que s'ha mostrat sòlid amb tres victòries, que va encaixar la intranscendent derrota contra Bèlgica i que només va passar dificultats davant Colòmbia, a la qual va eliminar després de trencar una altra de les seves malediccions particulars, la de les tandes de penals. Tres quartes parts de la plantilla dels 'Tres Lleons' no havia nascut el 4 de juliol de 1990, quan Anglaterra va disputar la seva última semifinal mundialista, i només els més veterans del país recorden l'històric Mundial de 1966, aquest en el qual es van brodar l'única estrella que adorna la seva samarreta.

Al davant, un rival que també sent que és el seu moment i que espera que aquest anhel serveixi per neutralitzar tot el cansament físic i mental que arrossega, després de dues pròrrogues i dues tandes de penals per imposar-se a Dinamarca a vuitens i a l'amfitriona Rússia a quarts. Zlatko Dalic no podrà comptar probablement amb Vrsaljko, per un esquinç de genoll, però sí que disposarà del porter Subasic, que ha superat un edema muscular.