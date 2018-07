La selecció de Bèlgica, tercera finalment a Rússia, va ser rebuda ahir a Brussel·les amb tots els honors. Els principals carrers de la capital europea es van omplir de gom a gom per aclamar i reconèixer el bon paper del seleccionador de Bèlgica, el balaguerí Robert Martínez,i de tota la seva plantilla. Per altra banda, Espanya va ser guardonada amb el Trofeu Fair Play del Mundial de Rússia 2018, reconeixement al joc net (va fer 34 faltes per les 59 que va patir).