El planeta futbol concentrarà la seva atenció les pròximes setmanes en el Mundial de Qatar 2022, que es disputarà entre el diumenge 20 de novembre, data del partit inaugural Qatar-Equador i el dissabte 18 de desembre, quan es jugarà la gran final. En el cas de la selecció de Luis Enrique Martínez, debutarà el dimecres 23 de novembre en l’Espanya-Costa Rica.

Amb la data del 14 de novembre com a dia límit, els seleccionadors nacionals han anat facilitant les convocatòries d’internacionals integrades per fins a 26 futbolistes. En el cas d’Espanya, el seleccionador Luis Enrique la va donar a conèixer aquest divendres 11 de novembre.

Un aspecte fonamental d’aquest Mundial de Qatar 2022 és l’època del calendari en què es disputa: intercalat entre les competicions de clubs, que es van aturar el cap de setmana del 12-13 de novembre, i que no es reprendran fins a l’última setmana de desembre. El motiu, evitar les tòrrides temperatures de l’estiu qatarià.

Els horaris del Mundial de Qatar 2022

També és clau conèixer els horaris de disputa dels partits. En el cas dels aficionats espanyols, i malgrat disputar-se el torneig en un lloc tan allunyat com és el golf Pèrsic, els costums horaris no es veuran tan alterats com en d’altres de disputats a Corea i el Japó (2002) o els Estats Units (1994), per posar dos exemples extrems.

Tot i que entre Espanya i Qatar hi ha una distància de 7.189 quilòmetres, les diferències horàries no són excessives entre la zona europea i l’àrea de la península Aràbiga, i en concret respecte a Qatar. Dues hores més per a l’horari peninsular i de les illes Balears, Ceuta i Melilla; i tres hores per a l’horari de les illes Canàries.

Així, per exemple, el partit inaugural entre l’amfitriona Qatar i l’Equador començarà a les 17.00 hores, hora peninsular (18.00 hores, hora canària).

¿On veure a Espanya els partits del Mundial de Qatar 2022?

La majoria dels 64 partits de la Copa del Món de Qatar 2022 es podran veure per televisió en obert a Espanya. La cadena pública Televisió Espanyola (TVE) oferirà en directe tots els partits d’Espanya, el partit inaugural, un altre partit de cada un dels set grups restants en la primera fase, quatre de vuitens, dos de quarts, les dues semifinals i la final.

Els partits d’Espanya, així com el partit inaugural i la final, es podran seguir en directe i de manera gratuïta a través de La 1 de TVE. Els altres partits emesos per la cadena pública es veuran pel canal esportiu de TVE: Teledeporte.

Els aficionats que vulguin seguir de manera íntegra per televisió a Espanya els 64 partits de Qatar 2022, hauran de contractar el canal que llança Movistar amb motiu del torneig. Movistar Plus+ obrirà un nou canal 24 h dedicat en exclusiva a la cita mundialista.

Calendari i horaris de la Fase de Grups de Qatar 2022

La primera fase del Mundial de Qatar es disputarà entre el 20 de novembre i el 2 de desembre amb fins a quatre partits diaris.

Les franges horàries dels partits són les següents: el primer es disputarà a partir de les 11.00 hores (horari peninsular espanyol), mentre que els de la tarda es jugaran a les 14.00 h, 17.00 h i 20.00 h.

Els partits de l’última jornada de la fase de grups (entre el 29 de novembre i el 2 de desembre) es concentraran en dos únics horaris, una franja horària per a cada un dels grups que estiguin aquell dia en disputa. Així, els dos partits d’un dels grups s’iniciaran a les 16.00 h i els altres dos a les 20.00 h, segons l’horari peninsular espanyol.

Únicament els dos primers classificats de cada un dels vuit grups passaran a vuitens de final.

Calendari i horaris de la fase de rondes eliminatòries de Qatar 2022

Per als partits de la fase de rondes eliminatòries, que es jugaran entre el 3 de desembre i el 14 de desembre, es mantindran les franges horàries de les 16.00 hores i les 20.00 hores.

Els vuitens de final se celebraran des del dissabte 3 de desembre, amb dos duels per jornada, fins al dimarts 6 de desembre.

Els quarts de final es decidiran entre el 9 de desembre i el 10 de desembre.

Les semifinals es jugaran el dimarts 13 de desembre i el dimecres 14 de desembre, amb un sol partit per dia amb horari de les 20.00 hores en els dos duels.

Data i horari de la final del Mundial de Qatar 2022

Per als aficionats espanyols, el somni és que la selecció de Luis Enrique Martínez superi tots aquests esculls i que, com va fer l’Espanya de Vicente del Bosque en el Mundial de Sud-àfrica el 2010, disputi la gran final del Mundial de Qatar el 2022.

La final de la Copa del Món de Qatar 2022 es jugarà el diumenge 18 de desembre a les 16.00 hores (horari peninsular espanyol) amb l’estadi Lusail com a escenari.

La final de consolació pel tercer i quart lloc s’haurà diputat un dia abans, el dissabte 17 de desembre a les 16.00 hores a l’estadi Khalifa.

Espanya al Mundial de Qatar 2022: Dates i horaris

Espanya va quedar enquadrada en el grup E junt amb Costa Rica, Alemanya i el Japó i el sorteig va situar la selecció de Luis Enrique en l’horari de tarda, una franja que facilitarà als aficionats seguir els partits en directe. Els partits del grup E es jugaran entre el 23 de novembre i l’1 de desembre, i els d’Espanya es podran seguir per televisió a TVE i Movistar Plus.

La selecció s’estrenarà a la Copa del Món el dimecres 23 de novembre, a partir de les 17.00 hores, contra Costa Rica, a l’estadi Al-Thumama (Doha).

El segon partit de ‘la Roja’ serà decisiu ja que s’enfrontarà a Alemanya el diumenge 27 de novembre a partir de les 20.00 hores a l’estadi Al-Bayt (Al-Khor).

El tercer partit d’Espanya en la fase de grups l’enfrontarà al Japó, el dijous 1 de desembre, a partir de les 20.00 hores a l’estadi Al-Bayt (Al-Khor).

El possible camí d’Espanya en el Mundial en la fase de rondes eliminatòries

La fase de rondes eliminatòries del Mundial de Qatar el 2022 es disputarà entre el 3 i el 18 de desembre.