Aquest dilluns acabava el termini de les seleccions per donar la relació de convocats per al Mundial. La llista d’Espanya ja es coneixia, i avui s’han anunciat els dorsals que lluirà cada jugador a Qatar. Pedri té el 26, l’últim.

És el mateix dorsal que va portar a l’Eurocopa, el primer gran torneig internacional en què va participar, on va ser elegit el millor jugador jove, i ha decidit conservar-lo. Potser per superstició, potser perquè no quedava cap dels anteriors números que ha vestit. En diferents convocatòries s’ha vist Pedri amb la samarreta del 10, el 16, el 20 i el 26, que ha renovat per al primer Mundial de la seva carrera.

El repartiment dels números sol organitzar-se a partir de l’antiguitat a la selecció. Busquets va ser el primer i es va quedar el 5 que sempre ha portat. A partir del capità, en van anar elegint cada un i quan va arribar el torn a Pedri es va quedar amb 26. Abans havien elegit altres companys i van anar adjudicant-se els dorsals que havia portat el futbolista canari en diferents moments.

Dani Carvajal lluirà el 20, Rodri va demanar el 16 i Marco Asensio va voler el 10. Pedri va optar pel 26, número d’escàs atractiu i significat a nivell futbolístic. Serà la primera vegada que estigui en un Mundial, ja que les convocatòries eren limitades a 23 futbolistes.