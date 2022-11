Els Simpson no només s'ha convertit en una sèrie mítica per portar més de 30 anys en antena i ser incombustible: també per haver estat protagonista de nombroses prediccions al llarg dels darrers temps, i ara sembla que ha tornat a passar amb el Mundial de Qatar 2022, que comença aquest diumenge amb el partit entre Qatar i Equador.

Quins artistes actuaran en el Mundial de Qatar i quins han rebutjat participar-hi? Per trobar la nova predicció dels Simpson respecte al Mundial de Qatar 2022 cal remuntar-se a la temporada 25: en un episodi, Homer Simpson és àrbitre de la final, un partit que estaria disputat per les seleccions d'Espanya i Brasil. Això sí, mala sort per a la Selecció Espanyola, perquè si es compleix el que es veu a la pantalla els espanyols perdrien davant els brasilers.