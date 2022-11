Partidàs el que va albergar l'Education City entre dues seleccions, Corea del Sud i Ghana, que van brindar un gran partit de futbol, amb moltes alternatives i on només l'efectivitat dels africans va fer que els tres punts se'ls escapessin als de Paulo Bento, que ho van intentar tot -sense encert-, però que queden a la vora de l'abisme.

Totes dues seleccions s'enfrontaven en la segona jornada del grup H després que cap d'elles aconseguís vèncer en el partit inicial. Un partit sense marge d'error, sobretot per als africans, en el qual una derrota suposava el seu adeu matemàtic del Mundial de Qatar en la fase de grups.

I no semblava pintar molt bé el partit per a ells després dels 25 minuts inicials, on els 'Tigres d'Àsia' van acorralar a unes 'Estrelles Negres' que treien aigua de la barca com podien i regalaven la pilota al seu rival, esperant que es calmessin les aigües.

Atabalats els d'Otto Addo davant la intensitat coreana, que es feia ampla amb els seus laterals, però veient també com malgrat ser dominats totalment, els coreans no aconseguien finalitzar cap de les seves jugades. Un fet que van aprofitar els ghanesos, que van penalitzar la falta de precisió dels de Paulo Bento en els últims metres amb un gol en el seu primer acostament a l'àrea de Kim Seung-Gyu.

Va ser Salisu qui va posar per davant a Ghana després d'aprofitar una pilota que va quedar surant dins de l'àrea petita després d'un llançament de falta d'Ayew. El jugador del Southampton es va imposar primer per dalt, es va fer espai després i va afusellar a Kim Seung-Gyu en el segon intent.

ES DESFÀ COREA

Va esperar el seu moment amb paciència Ghana, que vivia atabalada enrere, i va colpejar durament a una Corea del Sud que fins al moment havia portat clarament la iniciativa, però que va pecar de no ser contundent dins de les àrees.

Va quedar noquejat el quadre de Paulo Bento. El gol els va fer molt de mal. I sense temps de recompondre's, Kudus va anotar el segon després de pentinar un centre d'Ayew dins de l'àrea en el qual res va poder fer Kim. Un calc de la jugada del primer gol que confirmava la summa efectivitat del conjunt africà i desconnectava per complet als asiàtics.

ELS CANVIS DONEN ELS SEUS FRUITS

En el segon temps, va agitar l'arbre Paulo Bento i va moure la banqueta amb criteri. Un dels canvis va ser l'entrada de Lee, que al quart d'hora de la segona meitat va posar un centre precís des de l'esquerra directe al cap de Cho, que va rematar a boca de canó per a retallar distàncies. Un gol que va retornar la intensitat inicial a Corea i que igual que havia fet Ghana en la primera meitat, poc després va calcar la jugada del primer punt perquè, una altra vegada després d'un centre des de l'esquerra, aquesta vegada de Kim Jin-Su, Cho l'enviés al fons de la xarxa amb un míssil terra-aire amb el cap.

S'havia igualat la contesa, però l'última paraula se la reservava Kudus i la resistència de les 'Estrelles Negres'. Kudus, perquè va tornar a aparèixer per a marcar diferències, aprofitant una passada enrere de Mensah, que havia guanyat la línia de fons, per a sentenciar a Corea del Sud.

I la resistència dels d'Otto Addo per a parar als de Paulo Bento -que va acabar expulsat per protestar-, que malgrat tenir més de 20 minuts al davant i intentar-ho tot, no van ser capaços de tornar a moure el marcador.

Segueix molt viva la selecció de Ghana, que haurà de fer un bon paper en l'última jornada enfront d'un os dur com és l'Uruguai si vol estar en els vuitens de final. Contra les cordes Corea del Sud, que va merèixer molt més, i que esperarà un miracle després de collir només un punt en dues jornades.