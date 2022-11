Gareth Bale, capità de la selecció de Gal·les, va negar-se a imaginar que el partit d’avui contra Anglaterra pugui ser l’últim com a internacional. Gal·les necessita un triomf contra els anglesos i un empat de l’altre partit del grup B, Iran-EUA, per accedir als vuitens de final. «El futbol és dur. Hem d’estar sempre al cent per cent», va dir.