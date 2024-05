Troben a Salt un home de 38 anys desaparegut a Màlaga des de fa més d'un mes

La Policia Local de Salt ha localitzat aquesta matinada un home de 38 anys desaparegut des de feia més d'un mes a Màlaga. Si bé la família no va presentar la denúncia fins al dia 25 d'abril; en canvi la mare ha assegurat no en sabia res des de mitjans del mes de març com informen mitjans locals d'aquesta àrea d'Andalusia.

L'associació SOS Desaparecidos també va fer difusió d'aquesta desaparició qualificada de "vulnerable". I és que aquesta persona està tutelat per una fundació de Màlaga que pertany a la Junta d'Andalusia.

La Policia Local de Salt l'ha trobat de matinada dormint un un banc situat a la plaça Verdaguer del barri vell.

Un cop identificat han vist que aquesta persona comptava amb una denúncia de desaparició a Màlaga. D'entrada els agents han atès l'home i l'han traslladat a l'hospital Santa Caterina de Salt.

Aquí els sanitaris n'han valorat el seu estat i en paral.lel la Policia Local ha fet gestions amb la Guàrdia Civil de Màlaga i ha valorat el la fets.

Finalment l'home ha ingressat Parc Hospitalari de Salt després d'una valoració psiquiàtrica mentre resta a l'espera del seu trasllat a Andalusia.

