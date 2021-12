Tot el que comporta la màgia nadalenca està reunida aquest any en un sol espai: el festival Golden Christmas que va arrancar el 3 de desembre passat i se celebrarà fins al 5 de gener al Mas Fuster de Sant Gregori. Es tracta d’un esdeveniment que concentra espectacles musicals, d’humor, activitats, comerç i també gastronomia. Un altre dels seus atractius és que es porta a terme en un marc natural incomparable, un mirador al cim de Sant Gregori des d’on fins i tot es pot veure el mar.

Els organitzadors tenien molt clar que volien tirar endavant un esdeveniment d’aquestes característiques. Així ho asseguren: «després d’un llarg període de confinament i restriccions, volem compartir en el cor de Sant Gregori la màgia d’un Nadal especial. Per això hem creat una selecció d’experiències per aquestes dates tan significatives per tots. Il·lusió, màgia, espectacles, divertiment, tot pensat per tu i els teus. Vine a compartir-ho amb nosaltres i deixa’t portar». L’oferta lúdica, festiva i gastronòmica és molt variada.

Pel que fa a la gastronomia l’aposta és de gran qualitat, tal com expliquen els organitzadors del festival. «L’espai de restauració serà un aparador de productes i productors catalans que proveiran d’ingredients troncals les propostes culinàries de les foodtrucks que conformaran l’oferta gastronòmica del festival».

Els espectacles configuren un apartat destacat en l’agenda d’activitats. La participació d’artistes és també de gran nivell. Durant aquests dies que encara queden de festival, passaran pel recinte figures com la del Mag Lari, l’espectacle Queen Revolution, David Busquets, l’espectacle de monòleg de Toni Moog, Blondex, Miquel Moya, Rikus, el Màgic Raul i Hatxe Music, entre molts altres. El festival també inclou altres activitats lúdiques com exhibicions d’agility, meditació activa, taller de tècniques de maquillatge, una sessió d’emocions del rendiment en adolescència i un poni club, entre d’altres. El Golden Christmas ha fet una aposta molt important per la gastronomia. Els visitants podran trobar-hi una àmplia i variada oferta. Cal dir també que els padrins d’aquest festival són Alejandra Rivas i Jordi Roca de Casa Cacao i Rocambolesc.