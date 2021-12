És curiós l’origen del Tortell de Reis. Un dolç que malgrat menjar-se en aquestes dates, res té a veure amb Nadal, ni amb l’arribada de Ses Majestats. De fet, prové d’una festa pagana denominada «Les Saturnals» que se celebrava en el segle II dC en honor a Saturn, el rei de les collites. En aquesta festa (que es realitzava en finalitzar la temporada agrària i que coincidia a la fi de febrer), a més d’altres aliments, ja es prenien unes postres amb les mateixes característiques en el qual s’introduïen fruits secs, figues i passes. Però no va ser fins un segle després, que va començar a incorporar-se la fava dins. A qui la trobava, se li augurava un any de sort, per la qual cosa la connotació del llegum era molt diferent de la d’ara.

Ja més tard, en el s. XVIII el cuiner del rei Lluís XV, per a complimentar al rei, va decidir introduir una moneda d’or, per la qual cosa trobar aquesta moneda, resultava més encoratjador que trobar la fava, que va anar a poc a poc postergant la seva importància i passant a ser símbol de mala fortuna. I és durant el s. XIX quan definitivament es trasllada la festa al dia 6 de gener i comença a col·locar-se la figureta del rei i la famosa corona. Molt ha anat evolucionant la tradició fins als nostres dies, i també els ingredients utilitzats, ja que s’ha substituït la fruita seca per la nata, la crema o fins i tot la xocolata. També les sorpreses que s’amaguen en el seu interior han anat variant, i conseqüentment, el significat d’elles: en l’actualitat, qui troba la fava, és considerat el perdedor i està obligat a pagar el tortell i qui troba al rei és coronat i és senyal d’un bon auguri per a tot l’any. I amb el tortell de Reis s’acaba també el calendari nadalenc i els àpats d’aquests dies.