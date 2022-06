A reveure Manuel Ibarz Casadevall

Amic i ex-veí del Barri Vell de Girona

La notícia m’arriba per aquest diari, ens ha deixat en Manuel Ibarz. Amb ell s’apleguen un munt de connotacions al moment, per una notícia impensable; la seva carrera política i de feina ho deixo per als professionals. Jo vaig a la vessant personal d’aquest ex-veí i amic del Barri Vell, sota les voltes de la Rambla, fill del senyor Ibarz, reconegut professor de matemàtiques i més... La mare, una filla Casadevall de les robes de les voltes mateix. He de dir que en el moment d’escriure aquestes ratlles sé que ha estat una mort sobtada, d’aquí la gran consternació per a la família i per als amics.

La mare d’en Manuel va morir molt jove, llavors la Mª Carme Ibarz, la germana gran soltera, va ser la que sempre es va quedar amb el pare. Quan va envellir i no haver-hi possibilitat d’ascensor, ella, que era docent, va obtenir plaça a Quart i s’hi varen traslladar. La resta de germans tots havien marxat de la Rambla per fer les seves vides; amb en Manuel havíem parlat força, venien per casa... L’Encarna va posar una escola d’hostesses.

Per un temps les seves filles, la Nona i La Laia, varen regentar La Poma, al costat de casa, on també es dona la casualitat que la Mercè Ibarz s’havia casat amb un net, en Joan Pujol Sureda, que ens deixà a la flor de la joventut. De la Nona havíem celebrat la festa dels seu bateig a casa. Em va trucar per fer-ho saber i diu: «Carme, ara que seríem veïns nosaltres ja no hi érem». Recordo que en Manuel em deia han tingut aquesta il·lusió, eren joves, llavors varen acabar les carreres i marxaren a Barcelona. Podria recordar tantes coses... Però ho deixaré aquí.

Diumenge es va celebrar el teu comiat al Tanatori de Girona, on molts gironins i amics es varen trobar per restar al costat de l’Encarna, la Nona, la Laia, la Paula, la teva neta, en Pau i la resta de família.

Manuel, sols et puc dir que el teu traspàs és el que voldríem tots, fora mesos de patiment, però per als que queden és dels més dolorosos.

Tinc la seguretat que els que t’han precedit, que tant estimaves, junt amb la Mª Carme, que ens va deixar no fa massa, t’esperaran amb els braços oberts.

Descansa en pau.

Mª Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona

BANYOLES

JOSEP TRIOLA AMETLLER

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Soledat Teixidor Corominas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BESCANÓ

CLARA DALMAU BOU

Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Enric Gifre Noguera. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

IRENE NAVARRO XIFRÉ

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Daniel Cervosa Agustí i tenia dues filles. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a l’església del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

JOAN FARRÉS CULLELL

«Cal Francès»

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Encarnació Carbonés Mundet i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

GIRONA

RAMÓN MORATÓ MARSAL

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Margarita Lorente Jiménez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori de Girona.

HOSTALETS D’EN BAS

JOAQUIM NOGUÉ VIDAL «Patllari»

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Concepció Marcé Molas i tenia dos fills. Residia a Hostalets d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

LA PERA

CARME CASALS RECASENS

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Lauro Riera Siosia i tenia una filla. Residia a la Pera. La cerimònia es va celebrar el passat dia 24, al migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

LLADÓ

JUAN MARÍ MALAGELADA

Ha mort als 81 anys. Tenia deu fills. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Lladó.

MAÇANET DE LA SELVA

MANUEL MORENO FERNÁNDEZ

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Maria Dolores Campaña Bejar. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

MEDINYÀ

NARCÍS DALMAU CAROLÀ

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Margarita Pórtulas Sayeras. Residia a Medinyà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Medinyà.

PALAMÓS

ÁNGEL CARMONA GONZÁLEZ

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Arias Mena. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

PORQUERES

BASI SANTANA GRANADOS

Ha mort als 90 anys. Era vídua de José Santos Botella. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.

SANT DALMAI

VICENS VILÀ SERRA

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Montserrat Rovira Regàs. Residia a Sant Dalmai. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Dalmai.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

JOSÉ ANTONIO CALVO PUERTO

Ha mort als 52 anys. Era solter. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT GREGORI

JAUME RIBAS BOSCH

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Maria Rosa Cárcamo Campins. Residia a Sant Gregori (Sant Medir). La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 de migdia, a al tanatori de Girona.

TORROELLA DE MONTGRÍ

JOANA NICOLAU GOU

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Martí Farró Masó. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori de Torroella de Montgrí.

VILADASENS

PIETAT TOMÀS VILALLONGA

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Lluís Torrent Martí. Residia a Viladasens. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Viladasens.