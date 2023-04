Necrològiques del 29 d'abril de 2023

Clemente Serna, abat de Santo Domingo de Silos

In memoriam

Se’ns n’ha anat en Clemente.

Adolescent, va decidir consagrar la seva vida a Déu al monestir benedictí de Santo Domingo de Silos. Set vegades al dia, des de l’alba fins a caiguda la nit, els monjos es reuneixen a l’església per contemplar i lloar Déu, seguint una regla establerta per Sant Benet al segle sisè. «Senyor, vine en el meu auxili, afanya’t a socórrer-me». Clemente era elegit abat el 1989, seguint el costum monàstic: pels propis monjos, en vot secret. Per vida.

A principis dels anys noranta una casa discogràfica llança al mercat un disc de cant gregorià dels monjos de Silos; pensava vendre amb sort uns milers d’exemplars; es va convertir en el gran èxit del moment, arribant a ocupar la primera posició, i no només a Espanya. Es posava (qui ho hauria imaginat) a les discoteques. Televisions europees demanaven entrevista a l’abat; un productor de Nova York va fer una oferta perquè la comunitat monàstica cantés gregorià a les Nacions Unides, a la catedral de Sant Patrici, en un famós teatre; insistia, oferia diners. Clemente, amb el seu somriure inefable, responia que ells eren monjos, no un grup de concert; que per a ells el gregorià era una pregària. Que amb tanta gira, tant moviment la comunitat es distrauria del que és essencial. No hi va haver gira de concerts, tot i que en aquells moments el monestir necessitava diners per dur a terme diverses restauracions i obres.

Tranquil, bondadós, plàcid, nascut en una modesta família rural, Clemente rep amb el mateix somriure personatges de la política, de la vida social, i la gent senzilla.

Ara fa gairebé mil anys el monestir de San Sebastián de Silos, d’arrels visigodes, rep un impuls definitiu del monjo Domingo, amb el temps Santo Domingo de Silos, que donarà nom al monestir. Amb la desamortització desapareix la vida monàstica, l’edifici pateix, la gran biblioteca es dispersa. Monjos francesos procedents de Solesmes i Ligugé restauren el 1880, amb esforç i gran mèrit, la vida monàstica. Planten el famós xiprer del centre del claustre, «fletxa de fe, sageta d’esperança» (Gerardo Diego). Al balcó de casa meva, llavors a París, veia créixer dos plançons regal de Clemente. El 1997 els tres abats els van plantar a Solesmes i Ligugé, on prosperen, resposta a aquells benèfics monjos restauradors francesos. Avui la Congregació Benedictina de Solesmes –a la qual pertany Silos– la formen més de vint monestirs de monjos (en diferents països de tres continents) i set de monges.

Entre les tantes iniciatives de l’abat Clemente la creació de l’Associació d’Amigos de Silos, la revista Glosas Silenses, la restauració del monestir de San Francisco, viatges a la Muntanya Athos, a Egipte, trobada amb el gran imam d’Al-Azhar… Avui, al llarg de l’any milers de persones assisteixen als cants gregorians; alguns decideixen passar a Silos unes jornades de reflexió i de pau.

El 2012, complerts vint-i-quatre anys d’abat, Clemente veu que les seves forces decauen. Renúncia. Una greu malaltia l’aparta de mica en mica del món. Fins aquesta setmana, que l’aparta per sempre.

Un àngel ens acaba de deixar.

Ara formarà part d’un altre cor d’àngels.

Prega per nosaltres, Estimat Clemente. Sé que no ens abandones. Ens miraràs amb el teu somriure bondadós. Intercediràs per nosaltres.

Un plaer haver-te conegut. Al·leluia.

Envia’ns la teva benedicció.

Et seguim estimant. Més que mai.

Domingo de Silos Manso

BLANES

RAMÓN SOLA MIRANDA

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Miranda Martínez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CANET D’ADRI

CONSOL BOSCH BOSACOMA

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Martí Vall.llosera Planas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Vicenç de Canet d’Adri.

