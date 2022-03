🇫🇷 Aujourd'hui, je célèbre mes 133 ans de vie parisienne ! Le temps passe mais les souvenirs avec vous restent 😍



🇬🇧 Today, I celebrate my 133 years of Parisian life! Time flies but memories with you last forever 😍#EiffelTowerDay #tourEiffel pic.twitter.com/DWGb2s1HDc