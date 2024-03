El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Antonio... o no, un caso de identidad".

Direcció i dramatúrgia: Pep Vila. Intèrpret: Iván Arguedas.

Amb la mirada del clown, Antonio fa un recorregut còmic sobre l’existencialisme, els dubtes humans i el sentit de la vida. Investiga la misteriosa desaparició d’un home que poc a poc es va tornar de color gris, desdibuixant-se fins a desaparèixer completament. ¿Què li va passar? ¿On és ara? ¿Com el trobarem?

Amb un panorama semblant, qualsevol altre defalliria. Però l’Antonio, no. L’Antonio es llença cap a l’aventura com un gos darrere la seva presa. Amb la tossuderia dels innocents, corre per carrerons ombrius, laberints sense sortida, fins que també es perd. Algunes vegades, quan se sent despistat, l’Antonio es pregunta: “Si algún día em perdés definitivamente, qui em buscaría?”

Divendres 5 d'abril a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 12€.

Promoció limitada.