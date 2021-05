Aquest divendres 14 de maig s’estrena “El Ejército de los Muertos” la nova de zombis de Zack Snyder, que es podrà veure en alguns cinemes seleccionats, abans no arribi a Netflix, la setmana que ve. Si no trobeu un cinema on anar-la a veure, aquí us deixo una selecció de les millors pel·lícules de zombis, que podeu anar veient per escalfar motors fins que arribi a la plataforma. Aquest TOP ha estat confeccionat amb la col·laboració dels acoco amics, Jordi Martínez, Callahan Ruiz i Paco Cavero, directors del festival de cinema de Terror i Fantàstic de Girona, Acocollona’t, el festival de cinema rei de la ciutat, que aquest passat 2020 va celebrar la seva primera dècada de vida i al qual també em sento orgullós de formar-hi part. Així que tot seguit us escric sobre les nostres pel·lícules predilectes d’aquest subgènere, en ordre cronològic, amés de la plataforma a la qual les podeu trobar.

La Noche de los Muertos Vivientes (George A. Romero, 1968)

La radiació d’un satèl·lit provoca que els morts s’aixequin de les seves tombes i ataquin a la gent. La Bàrbara es trobarà amb aquesta situació al mig d’un cementiri i fugirà fins a una granja on trobarà a un home amb el qual haurà de col·laborar per evitar que els zombis aconsegueixin entrar.

El clàssic més clàssic dins de les pel·lícules dels caminants menja-cervells. Precursora del gènere i trencadora de tabús, que va fer un gir al cinema de terror i que ha anat mantinguent la seva força al llarg dels anys, fent gala d’una història angoixant que ha inspirat a una gran quantitat de produccions posteriors. La podeu trobar a Primer Video, Filmin i Movistar +.

Amanecer de los Muertos (Zack Snyder, 2004)

Els morts vivents ataquen a la civilització. Un grup de persones, amb les seves respectives personalitats peculiars, es refugien dins un centre comercial, on hauran de fer front a les hordes de zombis, alhora que aprenen a conviure tots junts...

Aquesta va ser la primera incursió en el món dels zombis (i debut en el llargmetratge) de Zack Snyder, precisament el mateix director que firma “El Ejército de los Muertos”, disset anys després. La pel·lícula és un remake del també clàssic “Zombi” (George A. Romero, 1978), que incorpora canvis dins d’aquesta mitologia, proposant zombis més ràpids i sanguinaris, creant una trama dinàmica on la violència salvatge i l’humor hi són molt presents. Disponible a Netflix i Movistar +.

Zombies Party (Edgar Wright, 2004)

En Shaun és un home sense rumb que passa de tot. Malgasta el temps de la seva vida al “The Winchester”, el seu bar preferit, amb l’Ed, el seu íntim amic. En Shaun tocarà fons quan la seva xicota el deixi plantat, i se'n adonarà que no pot deixar escapar a l’amor de la seva vida, així que es proposarà reconquistar-la… quan una horda de morts vivents ataquen la ciutat. Armat amb una pala i un bat de beisbol, intentarà salvar a la seva mare i a la seva xicota d’una mort segura, emportant-se a tothom al The Winchester.

Una comèdia romàntica amb zombis pel mig, que al llarg dels anys s’ha guanyat tants amants com detractors. Amb un humor molt britànic i una història plagada de gags que arriben a l’absurd, Zombies Party és la paròdia per excel·lència de les pel·lícules de zombis, que juga amb totes les ridiculeses que engloba aquest subgènere. Disponible a Prime Video.

28 Semanas Después (Juan Carlos Fresnadillo, 2007)

Sis mesos després que el virus zombi assolés Gran Bretanya, el govern decreta que l’epidèmia ha estat vençuda i dóna la situació per controlada. Els habitants exiliats tornen al país per començar la reconstrucció del mateix i moltes famílies es reuneixen de nou, però el virus segueix actiu i és més perillós que mai...

Després que Danny Boyle assolís l’èxit amb “28 Días Después”, la primera entrega d’aquesta saga, va arribar aquesta segona part, més gran i millor que la seva predecessora. Prenent-se a ella mateixa molt seriosament i afegint una notable dosi de terror que li dóna versemblança a la història, a la vegada que hi suma un drama apocalíptic que a vegades s’oblida o s’ignora en aquestes produccions, la pel·lícula evoluciona a través d’una trama tensa i angoixant, que ens va donant els estímuls necessaris perquè ens mantinguem atents fins al final. Disponible a Disney +.