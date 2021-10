El cineasta Quentin Tarantino va dir aquest dimecres que no té "ni idea" de quina serà la seva pròxima pel·lícula, tot i que va assenyalar la hipotètica 'Kill Bill 3' com "una possibilitat", durant una roda de premsa en la Festa del Cinema de Roma, on rebrà un premi a la seva trajectòria.

"No tinc ni idea de quina serà la meva desena pel·lícula. Aquesta és una possibilitat", va respondre, en ser preguntat per la tercera part de l'emblemàtica saga protagonitzada per Uma Thurman.

Tarantino va assegurar estar "arribant al final" de la seva carrera cinematogràfica, davant una sala repleta de periodistes i fanàtics del director que es van amuntegar en massa a l'escenari a la recerca d'un cobejat autògraf al final de la roda de premsa.

"Tenir un fill (a principis de l'any passat) ha estat gairebé calculat perquè fora al final de la meva carrera, quan totes les meves prioritats han canviat", va expressar el cineasta, qui ha avisat en repetides ocasions que posarà punt i final a la seva trajectòria amb una dècima i última pel·lícula.