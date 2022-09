La Festa del Cinema amplia els seus dies i se celebrarà del dilluns 3 al dijous 6 d’octubre. Aquesta és la segona convocatòria de l’esdeveniment d’aquest 2022, que ara passa a quatre dies. D’aquesta forma la festa participarà de les activitats de celebració del Dia del Cinema Espanyol del 6 d’octubre. Els espectadors es poden acreditar des d’aquest dijous al web de l’esdeveniment, els més grans de 60 i els menors de 14 anys no necessiten acreditar-se. La venda anticipada per als quatre dies començarà el dimecres 28 de setembre per Internet als webs de les sales com als webs tradicionals de venda d’entrades.

Els espectadors podran tornar a gaudir de totes les pel·lícules de la cartellera al preu de 3,5 euros en la cita organitzada per la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (FEDICINE), la Federació de Cinemes d’Espanya (FECE) i el Ministeri de Cultura.