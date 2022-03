Introduir el consum de fruits secs en la nostra dieta pot esdevenir una gran font de salut i benefici. Per contra del que es pot pensar un consum moderat és totalment recomanable i saludable. Com en tot, si el consum és moderat pot convertir-se en una bona aportació pel nostre cos i no només de forma calòrica.

Alguns estudis apunten precisament les bondats dels fruits secs. La seva ingesta no produeix augment de pes, malgrat la seva alta densitat energètica i contingut de greix, i fins i tot pot estar associat amb una disminució de les mesures d’adipositat. Així ho assegurava fa uns mesos un treball realitzat i publicat per un equip internacional d’investigadors liderat pel grup del CIBEROBN de la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV. Aquest estudi era molt clar en apuntar que els fruits secs es recomanen per a la salut cardiovascular, però persisteix la preocupació que «poden contribuir a l’augment de pes a causa de la seva alta densitat energètica i contingut de greix». També són recomanats per les guies dietètiques i de pràctica clínica per a la diabetis i la salut cardiovascular. No obstant, el seu consum s’ha de mantenir en una línia recomanable, ja que un abús sí que pot representar una excessiva ingesta calòrica que es pot traduir en un augment de pes. I en determinades edats, quan el metabolisme s’alenteix, encara és menys recomanable. A les comarques gironines som bons productors de fruits secs, especialment d’avellana i concretament la comarca de la Selva. Precisament, en aquesta comarca, a Maçanet de la Selva hi ha la factoria de Frit Ravich, empresa familiar que és especialista en fruits secs, snacks i aperitius mantenint sempre una línia de qualitat amb la idea de contribuir també a fer productes saludables.