Un dels majors actius de Pals tant des del punt de vista gastronòmic com turístic és l’arròs que es cultiva de manera tradicional en els seus camps. Pals reuneix diversos productors d’arròs que tenen com a nexe comú la cura i el mètode tradicional per aconseguir un arròs famós per la seva qualitat.

L’arròs de Pals ha traspassat també fronteres i és un signe d’identitat de la comarca del Baix Empordà. La seva promoció es fa a través de campanyes gastronòmiques i amb les jornades que s’organitzen anualment per acostar a la gent el mètode tradicional que se segueix per a la seva plantada i sega. Segons s’explica des de l’Ajuntament de Pals, «el conreu de l’arròs al municipi es va iniciar durant el s. XV, època en què ja existia un molí que data del 1452, actualment propietat d’una de les famílies que comercialitzen arròs a Pals». Segons consta en la història local de Pals, «a finals dels anys 50 i principis dels 60, coincidint amb el desenvolupament de la indústria turística i de serveis, el sector agrícola va experimentar una davallada important». Molta gent va deixar la dificultosa feina del cap per dedicar-se a altres activitats com per exemple la turística. Però Pals no ha deixat mai de banda el seu arròs i «amb l’arribada de la mecanització, alguns pagesos van continuar amb la tasca fins a arribar als nostres dies on encara hi ha una vintena de famílies vinculades directament al conreu d’aquest cereal».