Els nord-americans porten anys venent-nos la perfecció amb uns superherois que, com a molt, deixen entreveure de tant en tant alguna debilitat. A Espanya, en canvi, som més aficionats a treure punta dels defectes, fins i tot tractant-se de personatges la missió dels quals (en principi) és salvar el món. És el que fa El vecino, la sèrie de Netflix basada en el còmic homònim del guionista Santiago García i el dibuixant Pepo Pérez, una barreja entre El gran héroe americano americà i Superlópez impregnada d'un humor castís que estrena aquest divendres la seva segona i última temporada a la plataforma.

«Aquesta temporada no és senzilla per en Javier, té més flancs», assegura Quim Gutiérrez, l'actor català que dona vida al desastrós protagonista que rep els superpoders d'un extraterrestre abans de morir convertint-se en Tità. «Abans lluitava contra la seva pròpia estupidesa i ara ho ha de fer contra la maldat o l'adversitat dels altres», explica, al·ludint als múltiples rivals que se li presenten al seu personatge en els vuit nous episodis: Lola (Clara Lago), la seva exnòvia que està demostrant que també podria posar-se la disfressa de superheroi; Tucker (Javier Botet), un misteriós funcionari disposat a trobar a l'autèntic Guardià; Fran Perea, contractat per fer-se passar per Tità per aconseguir els Jocs Olímpics per a Madrid, i una alcaldessa (Gracia Olayo) disposada a tot per penjar-se la medalla que la flama olímpica arribi a la capital espanyola, manipulant a Tità al seu antull.

Les bromes referents al passat de Perea a Los Serrano són constants, de manera que l'actor fa una autoparòdia de si mateix. «Poder fer tu el que has vist fer tantes vegades als americans amb personatges emblemàtics és fantàstic. Rius de coses que et vas prendre molt a pit en altres èpoques i ara les mires amb distància i penses que res és tan important» , assenyala el també cantant, un dels fitxatges d'aquesta temporada.

En els nous capítols guanya pes el duo femení, Lola i Julia (Catalina Sopelana), amb una trama pròpia com a justicieres emmascarades, la Policia del Karma. «Són menys egoistes que els nois, però també són molt maldestres», avança Clara Lago, que valora positivament que la sèrie se serveixi de l'humor per fer crítica social.