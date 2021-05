La temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó' (Encara que queda el capítol recopilatori de Carlos i Karina) amb el tràgic moment d'un dels personatges més importants de la sèrie. La sèrie de TVE va viure aquest passat dijous la defunció d'Antonio Alcánatara, però en les trames relacionades amb l'any 2021 i la pandèmia.

Concretament, aquest moment té lloc en els últims minuts de l'episodi, la família es reuneix per Nadal gairebé al complet al celler que Antonio i Mercedes finalment van tirar endavant. En un instant determinat, el personatge interpretat per Imanol Arias vol fer una passejada per la vinya. Al costat del seu fill Carlos (Carlos Hipólito), recorre l'ampli terrenys de vinyes.

Enmig de les vinyes i assegut en una cadira, el patriarca de la família li demana al seu fill el que seria el seu últim favor: "Digues-li a la teva mare que vingui una estona, que està el paratge molt bonic. I, de pas digues-li, que l'estimo molt".

Antonio es queda observant la immensitat del camp assegut i recordant les coses simples l'absència de les quals tant va lamentar. En ser conscient que havien tornat i a la meitat d'una conversa amb un nen, sent que arriba l'hora de marxar i deixar aquesta vida.