El compte enrere per a l’esperat retorn d'Emilio Aragón a la televisió arriba al seu final. Movistar + ha anunciat finalment que B.S.O., el nou programa presentat per l'actor i humorista, veurà la llum el pròxim dimecres 2 de juny al canal #0 de la plataforma, revelant també els noms dels convidats del seu primer programa.

Els guionistes Javier Calvo i Javier Ambrossi, el futbolista Joaquín, el cantant Raphael i l’actriu Belén Rueda seran els primers a desgranar la seva vida a través de les seves cançons favorites, les que han marcat la seva trajectòria professional i, sobretot, els seus moments personals més importants. Cada un dels programes estarà fet a mida de l'homenatjat, ressaltant la seva personalitat i els seus gustos musicals.

Per a cada convidat, el format representarà un univers únic, amb una escenografia adaptada a la seva personalitat, coreografies dirigides per Iker Carrera (¡Fama! A bailar), actuacions musicals en directe, una banda, músics instrumentistes, muntatges audiovisuals, emoció, nostàlgia i la col·laboració d’alguns dels artistes nacionals més populars com Natalia Lacunza, Kiko Veneno, Andrés Suárez, Silvia Pérez Cruz, Mikel Erentxun, La Bien Querida, María José Llergo, Carlos Núñez o Bebe, entre d'altres. Cada entrega finalitzarà amb el mateix Emilio Aragón interpretant un tema especialment dedicat al seu convidat.