El canal TNT vol seguir estirant el fil de la història del polític Juan Carrasco, al qual dona vida l’actor Javier Cámara. Segons el portal FormulaTV, després de l’èxit de Vota Juan i Vamos Juan, ja ha començat el rodatge de Venga Juan, la que serà la tercera entrega de la comèdia. Els nous episodis seguirant comptant amb Javier Cámara i María Pujalte com a parella protagonista, tot i que pocs més detalls s’han donat a conèixer sobre la seva trama.

Estrenada el març de l'any passat, la segona entrega de la sèrie creada per Juan Cavestany i Diego San José girava al voltant de la fundació d’un nou partit per part del protagonista, que tornava a Madrid per entrar de nou en el món de la política, del qual s'havia apartat després d'haver exercit de ministre d'agricultura.