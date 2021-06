Els anys noranta, des d’una perspectiva adolescent i amb una trama sobrenatural, són el punt de partida de Paraíso, la nova sèrie original de Movistar + que s’estrena aquesta divendres. Creada i dirigida per Fernando González Molina (Palmeras en la nieve, Legado de huesos), juntament amb Ruth García (El incidente, Los protegidos) i David Oliva, la ficció situa la seva trama en un poble de la costa valenciana, a finals d’estiu de l’any 1992. Sandra, Eva i Malena, de 15 anys, desapareixen en una discoteca sense deixar rastre. La policia no sembla estar buscant en la direcció correcta, per això Javi, el germà petit de Sandra, comença una investigació juntament amb Quino i Álvaro, els seus millors amics, i Zeta. Junts descobreixen que els qui tenen a la seva germana no són d'aquest món.

Macarena García (Blancanieves), Iñaki Ardanaz (La víctima número ocho), Gorka Otxoa (Pagafantas) i els joves intèrprets Pau Gimeno, Cristian López, León Martínez, Héctor Gozalbo, María Romanillos i Patricia Iserte encapçalen l’elenc de la nova sèrie original Movistar+ produïda en col·laboració amb The Mediapro Studio. Paraíso és «una ambiciosa producció on el suspens i l’aventura es donen la mà amb l’emoció i el misteri», defineix la plataforma en un comunicat.

Nou canal Movistar VHS

Coincidint amb l'estrena de la ficció, Movistar + posa en marxa Movistar VHS, un pop up channel que estarà disponible fins al 20 de juny, oferint alguns dels títols que els protagonistes de Paraíso "podrien llogar a un videoclub: cinema dels vuitanta i noranta", segons el comunicat de la plataforma. Aterriza como puedas, Blade Runner, Al final de la escalera, Posesión infernal, Dirty Dancing, Top Gun, El chip prodigioso, Bitelchus o Reservoir Dogs seran alguns dels títols disponibles al seu catàleg.